В Тюмени 12-летняя девочка ушла в школу и не вернулась. Фото

08 ноября 2023 в 10:35 Размер текста - 17 +

Девочка пропала 7 ноября (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU В Тюмени пропала 12-летняя девочка. 7 ноября она ушла в школу и не вернулась. Об этом сообщает поисковый отряд «ТюменьРегионСпас». «Внимание! Пропал ребенок! Черанева Варвара, 12 лет, Тюмень. Днем 7 ноября 2023 года ушла в школу и не вернулась», — сообщается в ориентировке. Девочка была одета в серую куртку, клетчатую красную юбку и ботинки. У школьницы есть пирсинг на носу. Сообщить информацию о местоположении несовершеннолетней можно инфоргу поиска Виктории по телефону 8-982-922-78-84 или в полицию. Фото: ДПСО «ТюменьРегионСпас», https://vk.com/tmn_reg_spas?w=wall-205880386_2110

В Тюмени пропала 12-летняя девочка. 7 ноября она ушла в школу и не вернулась. Об этом сообщает поисковый отряд «ТюменьРегионСпас». «Внимание! Пропал ребенок! Черанева Варвара, 12 лет, Тюмень. Днем 7 ноября 2023 года ушла в школу и не вернулась», — сообщается в ориентировке. Девочка была одета в серую куртку, клетчатую красную юбку и ботинки. У школьницы есть пирсинг на носу. Сообщить информацию о местоположении несовершеннолетней можно инфоргу поиска Виктории по телефону 8-982-922-78-84 или в полицию.