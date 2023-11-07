07 ноября 2023

В Тюмени 12-летняя девочка ушла в школу и не вернулась. Фото

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Девочка пропала 7 ноября (фото из архива) Фото:

В Тюмени пропала 12-летняя девочка. 7 ноября она ушла в школу и не вернулась. Об этом сообщает поисковый отряд «ТюменьРегионСпас».

«Внимание! Пропал ребенок! Черанева Варвара, 12 лет, Тюмень. Днем 7 ноября 2023 года ушла в школу и не вернулась», — сообщается в ориентировке.

Девочка была одета в серую куртку, клетчатую красную юбку и ботинки. У школьницы есть пирсинг на носу. Сообщить информацию о местоположении несовершеннолетней можно инфоргу поиска Виктории по телефону 8-982-922-78-84 или в полицию.

Фото:

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В Тюмени пропала 12-летняя девочка. 7 ноября она ушла в школу и не вернулась. Об этом сообщает поисковый отряд «ТюменьРегионСпас». «Внимание! Пропал ребенок! Черанева Варвара, 12 лет, Тюмень. Днем 7 ноября 2023 года ушла в школу и не вернулась», — сообщается в ориентировке. Девочка была одета в серую куртку, клетчатую красную юбку и ботинки. У школьницы есть пирсинг на носу. Сообщить информацию о местоположении несовершеннолетней можно инфоргу поиска Виктории по телефону 8-982-922-78-84 или в полицию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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