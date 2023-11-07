Девочка пропала 7 ноября (фото из архива)
В Тюмени пропала 12-летняя девочка. 7 ноября она ушла в школу и не вернулась. Об этом сообщает поисковый отряд «ТюменьРегионСпас».
«Внимание! Пропал ребенок! Черанева Варвара, 12 лет, Тюмень. Днем 7 ноября 2023 года ушла в школу и не вернулась», — сообщается в ориентировке.
Девочка была одета в серую куртку, клетчатую красную юбку и ботинки. У школьницы есть пирсинг на носу. Сообщить информацию о местоположении несовершеннолетней можно инфоргу поиска Виктории по телефону 8-982-922-78-84 или в полицию.
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