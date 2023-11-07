Муфтий Пермского края помолился за скорейшее завершение СВО

08 ноября 2023 в 10:37 Размер текста - 17 +

Анвар хазрат Аблаев передал помощь на фронт (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Муфтий Пермского края Анвар хазрат Аблаев помолился об окончании спецоперации России на Украине. Сделал он это, передавая бойцам собранную жителями Прикамья помощь. Об этом сообщает администрация Октябрьского городского округа. «Муфтий Пермского края Анвар хазрат Аблаев передал в фонд „Мы вместе“ гуманитарную помощь для дальнейшей отправки ее в расположения пермских бойцов, несущих службу на полях специальной военной операции. Муфтий хазрат прочитал дуа-молитву за скорейшее завершение СВО, за здоровье всех воинов России и выздоровление раненых», — говорится в сообщении мэрии в соцсети «ВКонтакте». Отправленную на фронт помощь собирали мусульмане Кунгурского, Уинского, и Октябрьского округов Пермского края. Она предназначена для бойцов пермских батальонов «Парма», «Ветлан», «Барс» и других.

Муфтий Пермского края Анвар хазрат Аблаев помолился об окончании спецоперации России на Украине. Сделал он это, передавая бойцам собранную жителями Прикамья помощь. Об этом сообщает администрация Октябрьского городского округа. «Муфтий Пермского края Анвар хазрат Аблаев передал в фонд „Мы вместе“ гуманитарную помощь для дальнейшей отправки ее в расположения пермских бойцов, несущих службу на полях специальной военной операции. Муфтий хазрат прочитал дуа-молитву за скорейшее завершение СВО, за здоровье всех воинов России и выздоровление раненых», — говорится в сообщении мэрии в соцсети «ВКонтакте». Отправленную на фронт помощь собирали мусульмане Кунгурского, Уинского, и Октябрьского округов Пермского края. Она предназначена для бойцов пермских батальонов «Парма», «Ветлан», «Барс» и других.