07 ноября 2023

Муфтий Пермского края помолился за скорейшее завершение СВО

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Послание губернатора Пермского края. Пермь, аблаев анвар-хазрат
Анвар хазрат Аблаев передал помощь на фронт (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Муфтий Пермского края Анвар хазрат Аблаев помолился об окончании спецоперации России на Украине. Сделал он это, передавая бойцам собранную жителями Прикамья помощь. Об этом сообщает администрация Октябрьского городского округа.

«Муфтий Пермского края Анвар хазрат Аблаев передал в фонд „Мы вместе“ гуманитарную помощь для дальнейшей отправки ее в расположения пермских бойцов, несущих службу на полях специальной военной операции. Муфтий хазрат прочитал дуа-молитву за скорейшее завершение СВО, за здоровье всех воинов России и выздоровление раненых», — говорится в сообщении мэрии в соцсети «ВКонтакте».

Отправленную на фронт помощь собирали мусульмане Кунгурского, Уинского, и Октябрьского округов Пермского края. Она предназначена для бойцов пермских батальонов «Парма», «Ветлан», «Барс» и других.

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Муфтий Пермского края Анвар хазрат Аблаев помолился об окончании спецоперации России на Украине. Сделал он это, передавая бойцам собранную жителями Прикамья помощь. Об этом сообщает администрация Октябрьского городского округа. «Муфтий Пермского края Анвар хазрат Аблаев передал в фонд „Мы вместе“ гуманитарную помощь для дальнейшей отправки ее в расположения пермских бойцов, несущих службу на полях специальной военной операции. Муфтий хазрат прочитал дуа-молитву за скорейшее завершение СВО, за здоровье всех воинов России и выздоровление раненых», — говорится в сообщении мэрии в соцсети «ВКонтакте». Отправленную на фронт помощь собирали мусульмане Кунгурского, Уинского, и Октябрьского округов Пермского края. Она предназначена для бойцов пермских батальонов «Парма», «Ветлан», «Барс» и других.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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