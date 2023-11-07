В Екатеринбурге на трамвайной остановке нашли труп женщины

На трамвайной остановке «ДК Лаврова» в микрорайоне Уралмаш в Екатеринбурге утром 8 ноября обнаружили труп женщины. Силовики организовали проверку.
«Сообщение об обнаружении тела женщины на трамвайной остановке в районе дома 21 по улице Кузнецова поступило сегодня около 10.00 в отдел полиции №15. Сотрудники полиции установили личность скончавшейся — это местная жительница 1954 года рождения», — сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
В пресс-службе регионального управления СКР добавили, что, по предварительной версии, смерть женщины не носит криминального характера. Точную причину смерти установят в ходе судмедэкспертизы.
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