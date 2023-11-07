07 ноября 2023

В Екатеринбурге на трамвайной остановке нашли труп женщины

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, зима, ппс, полиция, патруль полиции
На месте ЧП работают силовики Фото:

На трамвайной остановке «ДК Лаврова» в микрорайоне Уралмаш в Екатеринбурге утром 8 ноября обнаружили труп женщины. Силовики организовали проверку.

«Сообщение об обнаружении тела женщины на трамвайной остановке в районе дома 21 по улице Кузнецова поступило сегодня около 10.00 в отдел полиции №15. Сотрудники полиции установили личность скончавшейся — это местная жительница 1954 года рождения», — сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

В пресс-службе регионального управления СКР добавили, что, по предварительной версии, смерть женщины не носит криминального характера. Точную причину смерти установят в ходе судмедэкспертизы.

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На трамвайной остановке «ДК Лаврова» в микрорайоне Уралмаш в Екатеринбурге утром 8 ноября обнаружили труп женщины. Силовики организовали проверку. «Сообщение об обнаружении тела женщины на трамвайной остановке в районе дома 21 по улице Кузнецова поступило сегодня около 10.00 в отдел полиции №15. Сотрудники полиции установили личность скончавшейся — это местная жительница 1954 года рождения», — сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. В пресс-службе регионального управления СКР добавили, что, по предварительной версии, смерть женщины не носит криминального характера. Точную причину смерти установят в ходе судмедэкспертизы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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