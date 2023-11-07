В Курганской области поезд задавил мужчину

Грузовой поезд насмерть сбил мужчину, несмотря на экстренное торможение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На станции Далматово в Курганской области грузовой поезд насмерть сбил мужчину. Происшествие произошло 8 ноября. Об этом сообщается в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

«8 ноября грузовой поезд при движении на 166-м км в пределах станции Далматово сбил мужчину. Машинист поезда применил экстренное торможение, но наезд предотвратить не удалось», — указано в канале ведомства. Мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью. Курганской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее URA.RU писало, что под грузовой поезд на станции Мишкино Курганской области попали два работника ОАО «РЖД». В результате происшествия оба сотрудника погибли.