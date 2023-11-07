07 ноября 2023

В Курганской области поезд задавил мужчину

© Служба новостей «URA.RU»
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Железнодорожный вокзал. Курган, поезд, зима, вокзал, ржд
Грузовой поезд насмерть сбил мужчину, несмотря на экстренное торможение Фото:

На станции Далматово в Курганской области грузовой поезд насмерть сбил мужчину. Происшествие произошло 8 ноября. Об этом сообщается в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

«8 ноября грузовой поезд при движении на 166-м км в пределах станции Далматово сбил мужчину. Машинист поезда применил экстренное торможение, но наезд предотвратить не удалось», — указано в канале ведомства. Мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью. Курганской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее URA.RU писало, что под грузовой поезд на станции Мишкино Курганской области попали два работника ОАО «РЖД». В результате происшествия оба сотрудника погибли.

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На станции Далматово в Курганской области грузовой поезд насмерть сбил мужчину. Происшествие произошло 8 ноября. Об этом сообщается в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. «8 ноября грузовой поезд при движении на 166-м км в пределах станции Далматово сбил мужчину. Машинист поезда применил экстренное торможение, но наезд предотвратить не удалось», — указано в канале ведомства. Мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью. Курганской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Ранее URA.RU писало, что под грузовой поезд на станции Мишкино Курганской области попали два работника ОАО «РЖД». В результате происшествия оба сотрудника погибли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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