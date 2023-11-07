В Перми провалились под лед два школьника

Дети решили порыбачить на неокрепшем льду Фото: Илья Московец © URA.RU

На одном из водоемов в Кировском районе Перми два школьника провалились под неокрепший лед. Дети решили порыбачить, а в результате оказались в воде. Спастись им помог случайный прохожий.

«Дети 2009 и 2014 годов рождения провалились под лед в Кировском районе. К моменту прибытия специалистов Пермской городской службы спасения школьники были спасены очевидцем. Пострадавших передали бригаде скорой помощи», — сообщает «КП-Пермь» со ссылкой на ЕДДС Перми.

В краевом минздраве изданию сообщили, что дети госпитализированы. По информации пресс-службы регионального управления МЧС, ЧП произошло в акватории СНТ «Заозерный». К месту происшествия привлекались силы и средства Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в количестве 8 человек и 2 единиц техники.