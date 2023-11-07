07 ноября 2023

В Перми провалились под лед два школьника

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Дети решили порыбачить на неокрепшем льду Фото:

На одном из водоемов в Кировском районе Перми два школьника провалились под неокрепший лед. Дети решили порыбачить, а в результате оказались в воде. Спастись им помог случайный прохожий.

«Дети 2009 и 2014 годов рождения провалились под лед в Кировском районе. К моменту прибытия специалистов Пермской городской службы спасения школьники были спасены очевидцем. Пострадавших передали бригаде скорой помощи», — сообщает «КП-Пермь» со ссылкой на ЕДДС Перми.

В краевом минздраве изданию сообщили, что дети госпитализированы. По информации пресс-службы регионального управления МЧС, ЧП произошло в акватории СНТ «Заозерный». К месту происшествия привлекались силы и средства Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в количестве 8 человек и 2 единиц техники.

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На одном из водоемов в Кировском районе Перми два школьника провалились под неокрепший лед. Дети решили порыбачить, а в результате оказались в воде. Спастись им помог случайный прохожий. «Дети 2009 и 2014 годов рождения провалились под лед в Кировском районе. К моменту прибытия специалистов Пермской городской службы спасения школьники были спасены очевидцем. Пострадавших передали бригаде скорой помощи», — сообщает «КП-Пермь» со ссылкой на ЕДДС Перми. В краевом минздраве изданию сообщили, что дети госпитализированы. По информации пресс-службы регионального управления МЧС, ЧП произошло в акватории СНТ «Заозерный». К месту происшествия привлекались силы и средства Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в количестве 8 человек и 2 единиц техники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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