Сергей Михеев лишился поста главы наблюдательного совета «Октагон. Медиа»

Михеев был главой наблюдательного совета с момента основания издания Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Политолог и общественный деятель Сергей Михеев лишился должности главы наблюдательного совета «Октагон. Медиа», которую он занимал с 2020 года. Во время предполагаемого задержания главного редактора Игоря Рябова (на деле велось только дознание) он заявил, что не был в курсе, что происходит в издании, и назвал себя «свадебным генералом». Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.

«Михеева уволили из-за того, что он открестился от коллектива, когда была информация о задержании Рябова. Тогда он заявил RTVI, что является „свадебным генералом“ и на работу редакции никак не влияет», — объяснил собеседник. На сайте издания в разделе «Редакция» информация о Михеева пропала, но на его личной странице на «Октагоне» он до сих пор числится как глава наблюдательного совета.

URA.RU попыталось взять комментарий у дирекции «Октагон. Медиа», однако на звонки никто не ответил. Коммерческий директор Алексей Каменский заявил, что не уполномочен давать какие-либо ответы по данному поводу. Сам Михеев на звонок корреспондента не ответил.

Информация о задержании Рябова и журналистки «Октагона» — якобы по делу о клевете — появилась в СМИ в конце октября. Тогда высказывались версии, что это может быть связано с публикацией в telegram-канале «Образ будущего» в мае 2023 года списка людей, финансирующих ВСУ. Однако позже редакция заявила, что с Рябовым велось дознание, а каких-либо других действий якобы не проводилось.

«Октагон. Медиа» было создано в 2020 году на базе закрытого интернет-СМИ Bombus, которое имело штаб-квартиру в Екатеринбурге. Сейчас издание работает на Урале и в Москве. Считается, что Михеев был одним из тех, кто привлекал дополнительное финансирование для открытия СМИ.

В разделе «Редакция» данных о Михееве нет Скриншот с сайта «Октагон. Медиа»

Но на персональной странице должность еще сохраняется Скриншот с сайта «Октагон. Медиа»