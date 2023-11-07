В свердловских школах стало больше детей мигрантов

Количество приезжих в некоторых свердловских школах превышает 50%

В некоторых школах количество детей мигрантов доходит до 50% и более Фото: Илья Московец © URA.RU

В школах Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Каменска-Уральского растет количество детей мигрантов. Эта информация содержится в осеннем докладе УрО РАН (Уральское отделение Российской академии наук), который изучило URA.RU.

«В последние годы резко увеличилась семейная миграция, в результате которой в школах таких городов Свердловской области, как Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, стала расти численность детей мигрантов. В некоторых школах количество детей мигрантов доходит до 50% и более», — говорится в отчете, который подготовили сотрудники Института экономики УрО РАН.

Там же со ссылкой на статистику ГУ МВД сказано, что в 2022 году Свердловская область занимала шестое в стране по численности иностранных граждан, поставленных на миграционный учет. «В этом же году через пункты пропуска аэропорта „Кольцово“ на территорию региона прибыло 195518 иностранных граждан, что на 46% больше предыдущего года. Из них 44,8% — граждане Таджикистана, 30,8% — Узбекистана, 20,1% — Кыргызстана. Большинство прибывших — трудовые мигранты и их семьи», — отметили авторы доклада.

Его презентовали на круглом столе еще 22 сентября, но разбили на публичную часть и непубличную. В публичной говорилось, например, что на оформление необходимых документов мигранты, приезжающие в Свердловскую область, тратят около 30 тысяч рублей. В среднем «входной порог» на рынок труда в Свердловской области составляет 25-30 тысяч рублей: 3500 рублей мигранты платят за медицинскую справку, около 6000 рублей стоит патент и 10 000 рублей уходит на аренду жилья.