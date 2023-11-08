Министры стран G7 поставили РФ ультиматум по возвращению денег

Министры стран G7: РФ должна возместить ущерб, причиненный Украине
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G7 требует от России возмещения ущерба Украине Фото:
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Министры стран G7 поставили России ультиматум, согласно которому страна должна прекратить боевые действия на Украине и возместить ей весь ущерб. Только в таком случае все замороженные российские активы будут возвращены, сообщили в министерстве иностранных дел Германии.

«Россия должна <…> нести правовые последствия всех своих международно-противоправных действий, включая компенсацию ущерба, причиненного Украине», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Германии. Российская сторона также должна прекратить спецоперацию на Украине. В немецком дипведомстве подчеркнули, что до тех пор российские активы будут оставаться «обездвиженными».

Запад начал активно накладывать на Россию санкции после начала спецоперации на Украине. Недавно стало известно, что только страны G7 заморозили российские активы на общую сумму в 280 миллиардов долларов, передает Life.

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Министры стран G7 поставили России ультиматум, согласно которому страна должна прекратить боевые действия на Украине и возместить ей весь ущерб. Только в таком случае все замороженные российские активы будут возвращены, сообщили в министерстве иностранных дел Германии. «Россия должна <…> нести правовые последствия всех своих международно-противоправных действий, включая компенсацию ущерба, причиненного Украине», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Германии. Российская сторона также должна прекратить спецоперацию на Украине. В немецком дипведомстве подчеркнули, что до тех пор российские активы будут оставаться «обездвиженными». Запад начал активно накладывать на Россию санкции после начала спецоперации на Украине. Недавно стало известно, что только страны G7 заморозили российские активы на общую сумму в 280 миллиардов долларов, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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