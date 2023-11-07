07 ноября 2023

Свердловчанину, который при ребенке убил кошку, грозит колония

© Служба новостей «URA.RU»
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Кошку били об бетонные плиты (архивное фото) Фото:

Житель Каменска-Уральского (Свердловская область) пошел под суд за то, что при ребенке расправился с кошкой. Ему грозит колония, сообщили агентству URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

«По версии следствия, обвиняемый 20 сентября 2023 года, находясь возле магазина на улице Ворошилова в селе Травянское, увидев беспородную рыжую кошку, решил с ней расправиться. Мужчина схватил ее двумя руками за заднюю часть тела, с силой ударил животное о бетонные плиты, а затем тело выкинул в траву. Все происходило в присутствии девятилетнего ребенка», — сказали в ведомстве.

Мужчину обвиняют в «жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель, в присутствии малолетнего». Ему грозит до пяти лет лишения свободы — в ближайшее время начнется суд.

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Житель Каменска-Уральского (Свердловская область) пошел под суд за то, что при ребенке расправился с кошкой. Ему грозит колония, сообщили агентству URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры. «По версии следствия, обвиняемый 20 сентября 2023 года, находясь возле магазина на улице Ворошилова в селе Травянское, увидев беспородную рыжую кошку, решил с ней расправиться. Мужчина схватил ее двумя руками за заднюю часть тела, с силой ударил животное о бетонные плиты, а затем тело выкинул в траву. Все происходило в присутствии девятилетнего ребенка», — сказали в ведомстве. Мужчину обвиняют в «жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель, в присутствии малолетнего». Ему грозит до пяти лет лишения свободы — в ближайшее время начнется суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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