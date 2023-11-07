Свердловчанину, который при ребенке убил кошку, грозит колония

08 ноября 2023 в 15:10 Размер текста - 17 +

Кошку били об бетонные плиты (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Житель Каменска-Уральского (Свердловская область) пошел под суд за то, что при ребенке расправился с кошкой. Ему грозит колония, сообщили агентству URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры. «По версии следствия, обвиняемый 20 сентября 2023 года, находясь возле магазина на улице Ворошилова в селе Травянское, увидев беспородную рыжую кошку, решил с ней расправиться. Мужчина схватил ее двумя руками за заднюю часть тела, с силой ударил животное о бетонные плиты, а затем тело выкинул в траву. Все происходило в присутствии девятилетнего ребенка», — сказали в ведомстве. Мужчину обвиняют в «жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель, в присутствии малолетнего». Ему грозит до пяти лет лишения свободы — в ближайшее время начнется суд.

Житель Каменска-Уральского (Свердловская область) пошел под суд за то, что при ребенке расправился с кошкой. Ему грозит колония, сообщили агентству URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры. «По версии следствия, обвиняемый 20 сентября 2023 года, находясь возле магазина на улице Ворошилова в селе Травянское, увидев беспородную рыжую кошку, решил с ней расправиться. Мужчина схватил ее двумя руками за заднюю часть тела, с силой ударил животное о бетонные плиты, а затем тело выкинул в траву. Все происходило в присутствии девятилетнего ребенка», — сказали в ведомстве. Мужчину обвиняют в «жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель, в присутствии малолетнего». Ему грозит до пяти лет лишения свободы — в ближайшее время начнется суд.