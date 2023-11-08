Челябинский губернатор заявил о важности антитеррора на транспортных сетях. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер проводит прием граждан. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер сделал особый акцент на транспортной безопасности и антитерроре Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на встрече с начальником Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте Сергеем Кокшаровым поднял вопрос о важности работы в сфере противодействия терроризма на объектах транспортной инфраструктуры. Об этом 8 ноября URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

«Губернатор провел рабочую встречу с начальником Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте Кокшаровым. Стороны обсудили актуальные вопросы, связанные с транспортной безопасностью в регионе», — уточнили в пресс-службе.

По словам Текслера, в условиях спецоперации безопасность на транспортных магистралях особенно важна. Наибольшую опасность представляют террористические акты.

«Вопросы транспортной безопасности крайне актуальны в условиях СВО. Через регион проходят основные магистрали, в частности, Транссиб, по которым оборонные предприятия снабжаются и отправляют свою продукцию. Необходимо пресекать правонарушения, в первую очередь террористического характера, на объектах транспортной инфраструктуры», — заявил губернатор.

В пресс-службе уточнили, что управление по результатам девяти месяцев заняло первое место среди подразделений транспортной полиции УрФО. В его состав входят пять линейных подразделений. Также усилена работа по установке камер видеонаблюдения на объектах транспортной сети.

Алексей Текслер (слева) провел встречу с начальником Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте Сергеем Кокшаровым (справа)
Алексей Текслер (слева) провел встречу с начальником Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте Сергеем Кокшаровым (справа)
Фото:
Губернатор заявил, что необходимо направить совместные с управлением усилия на пресечение правонарушений на объектах транспортной инфраструктуры
Губернатор заявил, что необходимо направить совместные с управлением усилия на пресечение правонарушений на объектах транспортной инфраструктуры
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на встрече с начальником Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте Сергеем Кокшаровым поднял вопрос о важности работы в сфере противодействия терроризма на объектах транспортной инфраструктуры. Об этом 8 ноября URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона. «Губернатор провел рабочую встречу с начальником Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте Кокшаровым. Стороны обсудили актуальные вопросы, связанные с транспортной безопасностью в регионе», — уточнили в пресс-службе. По словам Текслера, в условиях спецоперации безопасность на транспортных магистралях особенно важна. Наибольшую опасность представляют террористические акты. «Вопросы транспортной безопасности крайне актуальны в условиях СВО. Через регион проходят основные магистрали, в частности, Транссиб, по которым оборонные предприятия снабжаются и отправляют свою продукцию. Необходимо пресекать правонарушения, в первую очередь террористического характера, на объектах транспортной инфраструктуры», — заявил губернатор. В пресс-службе уточнили, что управление по результатам девяти месяцев заняло первое место среди подразделений транспортной полиции УрФО. В его состав входят пять линейных подразделений. Также усилена работа по установке камер видеонаблюдения на объектах транспортной сети.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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