Алексей Текслер сделал особый акцент на транспортной безопасности и антитерроре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на встрече с начальником Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте Сергеем Кокшаровым поднял вопрос о важности работы в сфере противодействия терроризма на объектах транспортной инфраструктуры. Об этом 8 ноября URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

«Губернатор провел рабочую встречу с начальником Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте Кокшаровым. Стороны обсудили актуальные вопросы, связанные с транспортной безопасностью в регионе», — уточнили в пресс-службе.

По словам Текслера, в условиях спецоперации безопасность на транспортных магистралях особенно важна. Наибольшую опасность представляют террористические акты.

«Вопросы транспортной безопасности крайне актуальны в условиях СВО. Через регион проходят основные магистрали, в частности, Транссиб, по которым оборонные предприятия снабжаются и отправляют свою продукцию. Необходимо пресекать правонарушения, в первую очередь террористического характера, на объектах транспортной инфраструктуры», — заявил губернатор.

В пресс-службе уточнили, что управление по результатам девяти месяцев заняло первое место среди подразделений транспортной полиции УрФО. В его состав входят пять линейных подразделений. Также усилена работа по установке камер видеонаблюдения на объектах транспортной сети.

Алексей Текслер (слева) провел встречу с начальником Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте Сергеем Кокшаровым (справа) Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Губернатор заявил, что необходимо направить совместные с управлением усилия на пресечение правонарушений на объектах транспортной инфраструктуры Фото: пресс-служба правительства Челябинской области