В Челябинске осудили педофила из ХМАО

Челябинский областной суд 8 ноября признал виновным мужчину, который по интернету совратил двух малолетних сестер из Магнитогорска. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, извращенец получил 18 лет колонии строгого режима. По данным агентства, речь идет о жителе ХМАО, процесс над которым проходил в Челябинске.
«Мужчина признан виновным в совершения преступления, предусмотренного п. „б“ ч.5 ст. 132 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Там отметили, что в качестве дополнительного наказания югорчанину запретили заниматься определенной деятельностью, связанной с работой в детских дошкольных, воспитательных и образовательных учреждениях, детских учреждениях здравоохранения. Срок допнаказания — 10 лет. При этом приговор пока в законную силу не вступил и может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Второго апелляционного суда общей юрисдикции.
Судебный процесс длился с конца июня. Все заседания проходили в закрытом режиме. По данным URA.RU, мужчина познакомился с старшей из сестер в мобильном приложении. После они стали общаться в социальных сетях. Там он просил ее присылать ему фото и видео сексуального характера. Также по его просьбе девочка отправляла ему обнаженные фото своей трехлетней сестры.
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