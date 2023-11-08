В Челябинске осудили педофила из ХМАО

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего заместителя губернатора Курганской области Ванюкова Романа. Курган, заключенные, колония, решетка, обвиняемый, скамья подсудимых, судебное заседание, суд, арестант, судебный процесс, клетка
Следующие 18 лет жизни мужчина проведет за решеткой Фото:

Челябинский областной суд 8 ноября признал виновным мужчину, который по интернету совратил двух малолетних сестер из Магнитогорска. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, извращенец получил 18 лет колонии строгого режима. По данным агентства, речь идет о жителе ХМАО, процесс над которым проходил в Челябинске.

«Мужчина признан виновным в совершения преступления, предусмотренного п. „б“ ч.5 ст. 132 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там отметили, что в качестве дополнительного наказания югорчанину запретили заниматься определенной деятельностью, связанной с работой в детских дошкольных, воспитательных и образовательных учреждениях, детских учреждениях здравоохранения. Срок допнаказания — 10 лет. При этом приговор пока в законную силу не вступил и может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Второго апелляционного суда общей юрисдикции.

Судебный процесс длился с конца июня. Все заседания проходили в закрытом режиме. По данным URA.RU, мужчина познакомился с старшей из сестер в мобильном приложении. После они стали общаться в социальных сетях. Там он просил ее присылать ему фото и видео сексуального характера. Также по его просьбе девочка отправляла ему обнаженные фото своей трехлетней сестры.

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Челябинский областной суд 8 ноября признал виновным мужчину, который по интернету совратил двух малолетних сестер из Магнитогорска. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, извращенец получил 18 лет колонии строгого режима. По данным агентства, речь идет о жителе ХМАО, процесс над которым проходил в Челябинске. «Мужчина признан виновным в совершения преступления, предусмотренного п. „б“ ч.5 ст. 132 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что в качестве дополнительного наказания югорчанину запретили заниматься определенной деятельностью, связанной с работой в детских дошкольных, воспитательных и образовательных учреждениях, детских учреждениях здравоохранения. Срок допнаказания — 10 лет. При этом приговор пока в законную силу не вступил и может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Второго апелляционного суда общей юрисдикции. Судебный процесс длился с конца июня. Все заседания проходили в закрытом режиме. По данным URA.RU, мужчина познакомился с старшей из сестер в мобильном приложении. После они стали общаться в социальных сетях. Там он просил ее присылать ему фото и видео сексуального характера. Также по его просьбе девочка отправляла ему обнаженные фото своей трехлетней сестры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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