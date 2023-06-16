Жителя ХМАО будут судить за совращение малолетних челябинок

16 июня 2023 в 15:23 Размер текста - 17 +

Судебное заседание пройдет в закрытом режиме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителя ХМАО будут судить в Челябинске за совращение малолетних сестер из Магнитогорска. По данным URA.RU, он просил одну из них присылать ему фото и видео сексуального характера с собой и трехлетней сестрой. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда, дело рассмотрят в закрытом режиме. «Дело поступило в суд. Заседание проведут в закрытом режиме. Информация по нему не предоставляется», — сообщили URA.RU в суде. По данным URA.RU, мужчина познакомился со старшей из сестер в мобильном приложении. После их общение перетекло в социальные сети. Там югорчанин просил девочку присылать ему фото и видео сексуального характера. Также она отправляла ему обнаженные фото своей трехлетней сестры. URA.RU связалось с адвокатом мужчины Владимиром Урываевым. Тот сообщил, что больше не представляет интересы обвиняемого. Югорчанина обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Максимальное наказание за данное преступление предполагает под собой вплоть до пожизненного лишения свободы.

Жителя ХМАО будут судить в Челябинске за совращение малолетних сестер из Магнитогорска. По данным URA.RU, он просил одну из них присылать ему фото и видео сексуального характера с собой и трехлетней сестрой. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда, дело рассмотрят в закрытом режиме. «Дело поступило в суд. Заседание проведут в закрытом режиме. Информация по нему не предоставляется», — сообщили URA.RU в суде. По данным URA.RU, мужчина познакомился со старшей из сестер в мобильном приложении. После их общение перетекло в социальные сети. Там югорчанин просил девочку присылать ему фото и видео сексуального характера. Также она отправляла ему обнаженные фото своей трехлетней сестры. URA.RU связалось с адвокатом мужчины Владимиром Урываевым. Тот сообщил, что больше не представляет интересы обвиняемого. Югорчанина обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Максимальное наказание за данное преступление предполагает под собой вплоть до пожизненного лишения свободы.