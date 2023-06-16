Жителя ХМАО будут судить за совращение малолетних челябинок

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Апелляция на арест Виктора Чернобровина в областном суде. Челябинск, судья, суд
Судебное заседание пройдет в закрытом режиме Фото:

Жителя ХМАО будут судить в Челябинске за совращение малолетних сестер из Магнитогорска. По данным URA.RU, он просил одну из них присылать ему фото и видео сексуального характера с собой и трехлетней сестрой. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда, дело рассмотрят в закрытом режиме.

«Дело поступило в суд. Заседание проведут в закрытом режиме. Информация по нему не предоставляется», — сообщили URA.RU в суде.

По данным URA.RU, мужчина познакомился со старшей из сестер в мобильном приложении. После их общение перетекло в социальные сети. Там югорчанин просил девочку присылать ему фото и видео сексуального характера. Также она отправляла ему обнаженные фото своей трехлетней сестры.

URA.RU связалось с адвокатом мужчины Владимиром Урываевым. Тот сообщил, что больше не представляет интересы обвиняемого.

Югорчанина обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Максимальное наказание за данное преступление предполагает под собой вплоть до пожизненного лишения свободы.

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Жителя ХМАО будут судить в Челябинске за совращение малолетних сестер из Магнитогорска. По данным URA.RU, он просил одну из них присылать ему фото и видео сексуального характера с собой и трехлетней сестрой. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда, дело рассмотрят в закрытом режиме. «Дело поступило в суд. Заседание проведут в закрытом режиме. Информация по нему не предоставляется», — сообщили URA.RU в суде. По данным URA.RU, мужчина познакомился со старшей из сестер в мобильном приложении. После их общение перетекло в социальные сети. Там югорчанин просил девочку присылать ему фото и видео сексуального характера. Также она отправляла ему обнаженные фото своей трехлетней сестры. URA.RU связалось с адвокатом мужчины Владимиром Урываевым. Тот сообщил, что больше не представляет интересы обвиняемого. Югорчанина обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Максимальное наказание за данное преступление предполагает под собой вплоть до пожизненного лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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