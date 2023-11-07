07 ноября 2023

В ГИБДД объяснили, какая одежда спасет курганцев от ДТП

В Курганской области в ночных авариях погибли 15 пешеходов
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, пробка, пешеходы, сургут ночью
Причиной гибели курганцев на дорогах могло стать отсутствие светоотражающих элементов Фото:

В Курганской области с начала года в темное время суток на дорогах погибли 15 пешеходов. У всех из них отсутствовали светоотражающие элементы на одежде. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«На дорогах Зауралья в текущем году в темное время суток в результате наездов на пешеходов погибли 15 человек. Установлено, что во всех происшествиях у пешеходов отсутствовали световозвращающие элементы на одежде», — указано в посте группы. Также в ГИБДД отметили, что видимость пешехода ночью без светоотражателей сокращается в разы, повышая вероятность совершения наезда на пешеходов в два раза по сравнению со светлым временем суток.

Представители Госавтоинспекции также напоминают, что детям необходимо иметь четыре светоотражающих элемента: на правой и левой руках, на груди и на спине. Также они рекомендуют подвесить такой элемент на рюкзак или сумку.

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В Курганской области с начала года в темное время суток на дорогах погибли 15 пешеходов. У всех из них отсутствовали светоотражающие элементы на одежде. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «На дорогах Зауралья в текущем году в темное время суток в результате наездов на пешеходов погибли 15 человек. Установлено, что во всех происшествиях у пешеходов отсутствовали световозвращающие элементы на одежде», — указано в посте группы. Также в ГИБДД отметили, что видимость пешехода ночью без светоотражателей сокращается в разы, повышая вероятность совершения наезда на пешеходов в два раза по сравнению со светлым временем суток. Представители Госавтоинспекции также напоминают, что детям необходимо иметь четыре светоотражающих элемента: на правой и левой руках, на груди и на спине. Также они рекомендуют подвесить такой элемент на рюкзак или сумку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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