07 ноября 2023

Губернатор ХМАО начала служебную проверку депутата-банкрота

Департамент госслужбы ХМАО проверяет вице-спикера думы Нефтеюганска Никитина
© Служба новостей «URA.RU»
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Вице-спикер думы Нефтеюганска признан банкротом Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова начала проверку вице-спикера думы Нефтеюганска Александра Никитина, признанного банкротом. Поручение опубликовано на сайте окружного правительства.

«Департаменту государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции в соответствии с обращением Ольги Игнатьевой провести проверочные мероприятия соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности в городе Нефтеюганске, требований статьи 213.30 Федерального закона „О несостоятельности (банкротстве)“, других запретов, ограничений, установленных законодательством РФ», — указано в поручении.

Депгосслужбы должен провести проверку до 15 ноября. Игнатьева на встрече с губернатором рассказала о том, что вице-спикер гордумы Никитин, обанкротившийся в 2021 году и по закону лишенный права занимать руководящие должности три года, продолжает оставаться руководителем спорткомплекса. Также женщина подала в суд на думу города, чтобы лишить Никитина статуса вице-спикера, но ей отказали в иске. «Отказ был по срокам подачи иска, дело по существу не рассматривали. В конце недели буду подавать апелляцию», — прокомментировала URA.RU Игнатьева.

Ранее URA.RU писало о том, что Комарова вмешалась в скандал с банкротством Никитина. Она пообещала Игнатьевой, что департамент госслужбы проверит его на соблюдение законности.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова начала проверку вице-спикера думы Нефтеюганска Александра Никитина, признанного банкротом. Поручение опубликовано на сайте окружного правительства. «Департаменту государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции в соответствии с обращением Ольги Игнатьевой провести проверочные мероприятия соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности в городе Нефтеюганске, требований статьи 213.30 Федерального закона „О несостоятельности (банкротстве)“, других запретов, ограничений, установленных законодательством РФ», — указано в поручении. Депгосслужбы должен провести проверку до 15 ноября. Игнатьева на встрече с губернатором рассказала о том, что вице-спикер гордумы Никитин, обанкротившийся в 2021 году и по закону лишенный права занимать руководящие должности три года, продолжает оставаться руководителем спорткомплекса. Также женщина подала в суд на думу города, чтобы лишить Никитина статуса вице-спикера, но ей отказали в иске. «Отказ был по срокам подачи иска, дело по существу не рассматривали. В конце недели буду подавать апелляцию», — прокомментировала URA.RU Игнатьева. Ранее URA.RU писало о том, что Комарова вмешалась в скандал с банкротством Никитина. Она пообещала Игнатьевой, что департамент госслужбы проверит его на соблюдение законности.
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