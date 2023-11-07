Участники СВО из ЯНАО награждены медалями за храбрость

В Новом Уренгое (ЯНАО) прошла церемония вручения государственных медалей ямальским солдатам, которые участвовали в специальной военной операции. Как сообщает пресс-служба окружного правительства, награды «За храбрость» были вручены главой региона Дмитрием Артюховым.
«В администрации города Новый Уренгой губернатор Дмитрий Артюхов наградил ямальских бойцов медалями „За храбрость“ второй степени», — говорится в сообщении.
На церемонию вручения приехало 14 военнослужащих из разных населенных пунктов округа. Все мужчины являются добровольными участниками специальной военной операции.
Ранее URA.RU писало о том, как губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов наградил педагога, у которого обучался в школе. Первая учительница главы округа проработала в образовательном учреждении уже более 40 лет.
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