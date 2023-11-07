07 ноября 2023

Участники СВО из ЯНАО награждены медалями за храбрость

Губернатор ЯНАО наградил ямальских участников СВО медалями за храбрость
© Служба новостей «URA.RU»
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Награждение участников СВО. Тюмень , вручение медалей, награждение, сво
Военнослужащих из ЯНАО наградили почетными медалями Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) прошла церемония вручения государственных медалей ямальским солдатам, которые участвовали в специальной военной операции. Как сообщает пресс-служба окружного правительства, награды «За храбрость» были вручены главой региона Дмитрием Артюховым.

«В администрации города Новый Уренгой губернатор Дмитрий Артюхов наградил ямальских бойцов медалями „За храбрость“ второй степени», — говорится в сообщении.

На церемонию вручения приехало 14 военнослужащих из разных населенных пунктов округа. Все мужчины являются добровольными участниками специальной военной операции.

Ранее URA.RU писало о том, как губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов наградил педагога, у которого обучался в школе. Первая учительница главы округа проработала в образовательном учреждении уже более 40 лет.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) прошла церемония вручения государственных медалей ямальским солдатам, которые участвовали в специальной военной операции. Как сообщает пресс-служба окружного правительства, награды «За храбрость» были вручены главой региона Дмитрием Артюховым. «В администрации города Новый Уренгой губернатор Дмитрий Артюхов наградил ямальских бойцов медалями „За храбрость“ второй степени», — говорится в сообщении. На церемонию вручения приехало 14 военнослужащих из разных населенных пунктов округа. Все мужчины являются добровольными участниками специальной военной операции. Ранее URA.RU писало о том, как губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов наградил педагога, у которого обучался в школе. Первая учительница главы округа проработала в образовательном учреждении уже более 40 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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