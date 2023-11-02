Губернатор ЯНАО среди награждаемых ямальцев увидел свою первую учительницу. Фото

03 ноября 2023 в 00:32 Размер текста - 17 +

Губернатор Артюхов вручил награду своей первой учительницу Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов во время вручения государственных и окружных наград увидел среди награждаемых ямальцев свою первую учительницу. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Был рад увидеть среди награждаемых свою первую учительницу Дилю Магарифовну Варисову. Она опытный педагог и чуткий наставник, который продолжает делиться своими знаниями и добротой с детьми. Посвятила школе больше 40 лет, выпустила сотни ребят», — написал глава региона в telegram-канале. Ранее в преддверии Дня народного единства в Салехарде состоялась торжественная церемония вручения наград ямальцам, которые отличились в труде, проявили храбрость и мужество во время ЧС. Дмитрий Артюхов лично вручил 25 северянам медали, почетные звания и грамоты, знаки отличия федерального и регионального значений. Фото: telegram-канал, Дмитрий Артюхов, https://t.me/artyukhov_da/2106

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов во время вручения государственных и окружных наград увидел среди награждаемых ямальцев свою первую учительницу. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Был рад увидеть среди награждаемых свою первую учительницу Дилю Магарифовну Варисову. Она опытный педагог и чуткий наставник, который продолжает делиться своими знаниями и добротой с детьми. Посвятила школе больше 40 лет, выпустила сотни ребят», — написал глава региона в telegram-канале. Ранее в преддверии Дня народного единства в Салехарде состоялась торжественная церемония вручения наград ямальцам, которые отличились в труде, проявили храбрость и мужество во время ЧС. Дмитрий Артюхов лично вручил 25 северянам медали, почетные звания и грамоты, знаки отличия федерального и регионального значений.