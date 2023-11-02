Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов во время вручения государственных и окружных наград увидел среди награждаемых ямальцев свою первую учительницу. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
«Был рад увидеть среди награждаемых свою первую учительницу Дилю Магарифовну Варисову. Она опытный педагог и чуткий наставник, который продолжает делиться своими знаниями и добротой с детьми. Посвятила школе больше 40 лет, выпустила сотни ребят», — написал глава региона в telegram-канале.
Ранее в преддверии Дня народного единства в Салехарде состоялась торжественная церемония вручения наград ямальцам, которые отличились в труде, проявили храбрость и мужество во время ЧС. Дмитрий Артюхов лично вручил 25 северянам медали, почетные звания и грамоты, знаки отличия федерального и регионального значений.
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