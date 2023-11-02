02 ноября 2023
01 ноября 2023

Губернатор ЯНАО среди награждаемых ямальцев увидел свою первую учительницу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Губернатор Артюхов вручил награду своей первой учительницу Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов во время вручения государственных и окружных наград увидел среди награждаемых ямальцев свою первую учительницу. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Был рад увидеть среди награждаемых свою первую учительницу Дилю Магарифовну Варисову. Она опытный педагог и чуткий наставник, который продолжает делиться своими знаниями и добротой с детьми. Посвятила школе больше 40 лет, выпустила сотни ребят», — написал глава региона в telegram-канале.

Ранее в преддверии Дня народного единства в Салехарде состоялась торжественная церемония вручения наград ямальцам, которые отличились в труде, проявили храбрость и мужество во время ЧС. Дмитрий Артюхов лично вручил 25 северянам медали, почетные звания и грамоты, знаки отличия федерального и регионального значений.

Фото:

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов во время вручения государственных и окружных наград увидел среди награждаемых ямальцев свою первую учительницу. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Был рад увидеть среди награждаемых свою первую учительницу Дилю Магарифовну Варисову. Она опытный педагог и чуткий наставник, который продолжает делиться своими знаниями и добротой с детьми. Посвятила школе больше 40 лет, выпустила сотни ребят», — написал глава региона в telegram-канале. Ранее в преддверии Дня народного единства в Салехарде состоялась торжественная церемония вручения наград ямальцам, которые отличились в труде, проявили храбрость и мужество во время ЧС. Дмитрий Артюхов лично вручил 25 северянам медали, почетные звания и грамоты, знаки отличия федерального и регионального значений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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