Тюменцам рассказали, куда дешевле слетать на новогодние каникулы

Самым бюджетным направлением для отдыха на новогодних каникулах с вылетом из Тюмени является российский курорт — город Сочи. Об этом агентству URA.RU рассказала директор одной из туристических фирм города Светлана Завьялова.
«Самым бюджетным направлением для отдыха с вылетом из Тюмени на новогодние каникулы является Сочи. Стоимость туров туда начинается от 48 тысяч рублей за шесть дней на одного гостя. Тип отеля — трехзвездочный», — рассказала Светлана Завьялова.
Дороже обойдется отдых за границей. Стоимость новогодних каникул в ОАЭ начинается от 130 тысяч рублей с человека. Тип отеля также будет не больше трех звезд.
Чуть дороже также с вылетом из Тюмени обойдется новогодний тур в Таиланд. Цена на острова там начинается от 150 тысяч рублей с человека.
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