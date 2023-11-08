Тюменцам рассказали, куда дешевле слетать на новогодние каникулы

Дешевле всего из Тюмени на новогодних каникулах слетать в Сочи
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Сочи, сочи, фонтан, санаторий орджоникидзе
Самое бюджетное направление с вылетом из Тюмени на новогодние праздники — город Сочи Фото:

Самым бюджетным направлением для отдыха на новогодних каникулах с вылетом из Тюмени является российский курорт — город Сочи. Об этом агентству URA.RU рассказала директор одной из туристических фирм города Светлана Завьялова.

«Самым бюджетным направлением для отдыха с вылетом из Тюмени на новогодние каникулы является Сочи. Стоимость туров туда начинается от 48 тысяч рублей за шесть дней на одного гостя. Тип отеля — трехзвездочный», — рассказала Светлана Завьялова.

Дороже обойдется отдых за границей. Стоимость новогодних каникул в ОАЭ начинается от 130 тысяч рублей с человека. Тип отеля также будет не больше трех звезд.

Чуть дороже также с вылетом из Тюмени обойдется новогодний тур в Таиланд. Цена на острова там начинается от 150 тысяч рублей с человека.

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Самым бюджетным направлением для отдыха на новогодних каникулах с вылетом из Тюмени является российский курорт — город Сочи. Об этом агентству URA.RU рассказала директор одной из туристических фирм города Светлана Завьялова. «Самым бюджетным направлением для отдыха с вылетом из Тюмени на новогодние каникулы является Сочи. Стоимость туров туда начинается от 48 тысяч рублей за шесть дней на одного гостя. Тип отеля — трехзвездочный», — рассказала Светлана Завьялова. Дороже обойдется отдых за границей. Стоимость новогодних каникул в ОАЭ начинается от 130 тысяч рублей с человека. Тип отеля также будет не больше трех звезд. Чуть дороже также с вылетом из Тюмени обойдется новогодний тур в Таиланд. Цена на острова там начинается от 150 тысяч рублей с человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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