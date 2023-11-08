Екатеринбуржцы теряют интерес к вторичному жилью

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Виды Екатеринбурга , вторичное жилье, панельный дом, микрорайон заречный, панелька, вторичка, рынок жилья
Интерес к студиям и объектам с четырьмя комнатами и более уменьшился на 7% Фото:

За месяц интерес к покупке вторичного жилья в Екатеринбурге снизился на 10%. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«Снижение интереса к объектам старого фонда можно связать с ростом ключевой ставки ЦБ РФ и ухудшением условий по ипотеке», — поделился мнением эксперт «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин. Падение, по его словам, отмечается во всех форматах жилья: у «однушек» спрос сократился на 11%, у «двушек» — на 10%, у «трешек» — на 8%.

Также наблюдается сокращение объема предложения вторичных квартир на 4%. При этом средняя цена по Екатеринбургу увеличилась на 2%, до 5,4 млн рублей.

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За месяц интерес к покупке вторичного жилья в Екатеринбурге снизился на 10%. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Недвижимость». «Снижение интереса к объектам старого фонда можно связать с ростом ключевой ставки ЦБ РФ и ухудшением условий по ипотеке», — поделился мнением эксперт «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин. Падение, по его словам, отмечается во всех форматах жилья: у «однушек» спрос сократился на 11%, у «двушек» — на 10%, у «трешек» — на 8%. Также наблюдается сокращение объема предложения вторичных квартир на 4%. При этом средняя цена по Екатеринбургу увеличилась на 2%, до 5,4 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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