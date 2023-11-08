Екатеринбуржцы теряют интерес к вторичному жилью

Интерес к студиям и объектам с четырьмя комнатами и более уменьшился на 7% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

За месяц интерес к покупке вторичного жилья в Екатеринбурге снизился на 10%. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«Снижение интереса к объектам старого фонда можно связать с ростом ключевой ставки ЦБ РФ и ухудшением условий по ипотеке», — поделился мнением эксперт «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин. Падение, по его словам, отмечается во всех форматах жилья: у «однушек» спрос сократился на 11%, у «двушек» — на 10%, у «трешек» — на 8%.

Также наблюдается сокращение объема предложения вторичных квартир на 4%. При этом средняя цена по Екатеринбургу увеличилась на 2%, до 5,4 млн рублей.