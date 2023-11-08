Мальчик спрятался от Путина под одеяло. Видео

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Онкобольной мальчик Вадим спрятался от Владимира Путина из-за стеснения Фото:

Российский президент Владимир Путин приехал в Национальный медицинский исследовательский центр гематологии, онкологии и иммунологии имени Димы Рогачева. Глава РФ посетил палаты реабилитации и лечебной терапии, где успел пообщаться с онкобольным мальчиком Вадимом и его мамой. Вадим спрятался от президента под одеяло.

«Как тебя зовут? Скажи мне из-под одеяла», — спросил Путин у мальчика. Вадим из-за стеснения спрятался под одеяло и ничего не отвечал.

Мама Вадима пригрозила оставить его без телефона на несколько дней, так как тот спрятался под одеяло. «Вадим, я тебе телефон не дам. Останешься без телефона два дня», — заявила она. Российский президент спросил у мальчика, в какую игру он играет на телефоне. Мама ответила, что ребенок играет в Minecraft.

Данная клиника для детей с онкологией — личная история для Путина. В 2005 году мальчик Дима написал президенту РФ письмо и позвал на блины. Глава РФ приехал, подарил мальчику фотоаппарат, а он ему — рисунок больницы будущего. После этой встречи Путин распорядился построить этот онкоцентр. Дима Рогачев умер в 2007 году.

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Российский президент Владимир Путин приехал в Национальный медицинский исследовательский центр гематологии, онкологии и иммунологии имени Димы Рогачева. Глава РФ посетил палаты реабилитации и лечебной терапии, где успел пообщаться с онкобольным мальчиком Вадимом и его мамой. Вадим спрятался от президента под одеяло. «Как тебя зовут? Скажи мне из-под одеяла», — спросил Путин у мальчика. Вадим из-за стеснения спрятался под одеяло и ничего не отвечал. Мама Вадима пригрозила оставить его без телефона на несколько дней, так как тот спрятался под одеяло. «Вадим, я тебе телефон не дам. Останешься без телефона два дня», — заявила она. Российский президент спросил у мальчика, в какую игру он играет на телефоне. Мама ответила, что ребенок играет в Minecraft. Данная клиника для детей с онкологией — личная история для Путина. В 2005 году мальчик Дима написал президенту РФ письмо и позвал на блины. Глава РФ приехал, подарил мальчику фотоаппарат, а он ему — рисунок больницы будущего. После этой встречи Путин распорядился построить этот онкоцентр. Дима Рогачев умер в 2007 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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