Самолет, летевший в Петербург из Перми, экстренно посадили из-за неполадки

Самолет экстренно сел в московском аэропорту
Самолет Boeing-737 авиакомпании «Победа», летевший в Петербург из Перми, совершил экстренную посадку в Москве. Там его принял столичный аэропорт Внуково.
«При выполнении рейса по маршруту Пермь — Санкт-Петербург, экипаж пошел на вынужденную посадку в аэропорт Москва, Внуково. Причина посадки — растрескивание внешнего обогреваемого несилового слоя лобового стекла второго пилота», — сообщил telegram-канал Aviaincident.
Уточняется, что посадка прошла благополучно. Никто не пострадал. URA.RU направило запрос в авиакомпанию «Победа». Ответ на него ожидается.
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