Самолет, летевший в Петербург из Перми, экстренно посадили из-за неполадки

08 ноября 2023 в 17:56 Размер текста - 17 +

Самолет экстренно сел в московском аэропорту Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самолет Boeing-737 авиакомпании «Победа», летевший в Петербург из Перми, совершил экстренную посадку в Москве. Там его принял столичный аэропорт Внуково. «При выполнении рейса по маршруту Пермь — Санкт-Петербург, экипаж пошел на вынужденную посадку в аэропорт Москва, Внуково. Причина посадки — растрескивание внешнего обогреваемого несилового слоя лобового стекла второго пилота», — сообщил telegram-канал Aviaincident. Уточняется, что посадка прошла благополучно. Никто не пострадал. URA.RU направило запрос в авиакомпанию «Победа». Ответ на него ожидается.

Самолет Boeing-737 авиакомпании «Победа», летевший в Петербург из Перми, совершил экстренную посадку в Москве. Там его принял столичный аэропорт Внуково. «При выполнении рейса по маршруту Пермь — Санкт-Петербург, экипаж пошел на вынужденную посадку в аэропорт Москва, Внуково. Причина посадки — растрескивание внешнего обогреваемого несилового слоя лобового стекла второго пилота», — сообщил telegram-канал Aviaincident. Уточняется, что посадка прошла благополучно. Никто не пострадал. URA.RU направило запрос в авиакомпанию «Победа». Ответ на него ожидается.