Самолет, летевший в Петербург из Перми, экстренно посадили из-за неполадки

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Клипарт. Екатеринбург, топливо, роснефть, авиакомпания победа, заправщик
Самолет экстренно сел в московском аэропорту Фото:

Самолет Boeing-737 авиакомпании «Победа», летевший в Петербург из Перми, совершил экстренную посадку в Москве. Там его принял столичный аэропорт Внуково.

«При выполнении рейса по маршруту Пермь — Санкт-Петербург, экипаж пошел на вынужденную посадку в аэропорт Москва, Внуково. Причина посадки — растрескивание внешнего обогреваемого несилового слоя лобового стекла второго пилота», — сообщил telegram-канал Aviaincident.

Уточняется, что посадка прошла благополучно. Никто не пострадал. URA.RU направило запрос в авиакомпанию «Победа». Ответ на него ожидается.

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Самолет Boeing-737 авиакомпании «Победа», летевший в Петербург из Перми, совершил экстренную посадку в Москве. Там его принял столичный аэропорт Внуково. «При выполнении рейса по маршруту Пермь — Санкт-Петербург, экипаж пошел на вынужденную посадку в аэропорт Москва, Внуково. Причина посадки — растрескивание внешнего обогреваемого несилового слоя лобового стекла второго пилота», — сообщил telegram-канал Aviaincident. Уточняется, что посадка прошла благополучно. Никто не пострадал. URA.RU направило запрос в авиакомпанию «Победа». Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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