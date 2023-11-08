В бюджете Пермского края не нашлось денег для уникальной семилетней спортсменки

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Заседание Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края. Пермь, документ, кворум, правительство, дума, бюджет, заседание, заксобрание, круглый стол, рассмотрение, голосование
На регистрирование рекорда финансирование не предусмотрено Фото:

В Министерстве спорта Пермского края не планируют выделять деньги на регистрацию рекорда России по отжиманию с весом, который установила семилетняя Лидия Котельникова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«От министерства спорта поздравляем спортсменку с очередным достижением. Однако нормативными документами не предусмотрено выделение бюджетных средств на такие цели», — сообщили в пресс-службе корреспонденту агентства.

Первоклассница Лидия Котельникова из Перми установила рекорд России по отжиманиям на брусьях с весом. Девочка выполнила восемь повторений с пятилитровой бутылкой наполненной водой. Видео, как она устанавливала рекорд, выложил на своей странице брат Лидии. Но мама девочки Анастасия Котельникова рассказала в интервью изданию «Газета.ru», что на регистрацию рекорда у нее нет денег, поэтому результат официально не зарегистрирован.

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В Министерстве спорта Пермского края не планируют выделять деньги на регистрацию рекорда России по отжиманию с весом, который установила семилетняя Лидия Котельникова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «От министерства спорта поздравляем спортсменку с очередным достижением. Однако нормативными документами не предусмотрено выделение бюджетных средств на такие цели», — сообщили в пресс-службе корреспонденту агентства. Первоклассница Лидия Котельникова из Перми установила рекорд России по отжиманиям на брусьях с весом. Девочка выполнила восемь повторений с пятилитровой бутылкой наполненной водой. Видео, как она устанавливала рекорд, выложил на своей странице брат Лидии. Но мама девочки Анастасия Котельникова рассказала в интервью изданию «Газета.ru», что на регистрацию рекорда у нее нет денег, поэтому результат официально не зарегистрирован.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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