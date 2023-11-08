В бюджете Пермского края не нашлось денег для уникальной семилетней спортсменки

На регистрирование рекорда финансирование не предусмотрено Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Министерстве спорта Пермского края не планируют выделять деньги на регистрацию рекорда России по отжиманию с весом, который установила семилетняя Лидия Котельникова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«От министерства спорта поздравляем спортсменку с очередным достижением. Однако нормативными документами не предусмотрено выделение бюджетных средств на такие цели», — сообщили в пресс-службе корреспонденту агентства.

Первоклассница Лидия Котельникова из Перми установила рекорд России по отжиманиям на брусьях с весом. Девочка выполнила восемь повторений с пятилитровой бутылкой наполненной водой. Видео, как она устанавливала рекорд, выложил на своей странице брат Лидии. Но мама девочки Анастасия Котельникова рассказала в интервью изданию «Газета.ru», что на регистрацию рекорда у нее нет денег, поэтому результат официально не зарегистрирован.