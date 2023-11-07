В Салехарде откроют крафтовую сыроварню

08 ноября 2023 в 18:13 Размер текста - 17 +

В Салехарде развивается крафтовое сыроварение Фото: Александр Мамаев © URA.RU Бизнесмен из Салехарда (ЯНАО) открывает производство крафтового сыра при поддержке инвестиционного агентства «Мой бизнес». Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе регионального департамента экономики. «В сыроварне площадью более 150 квадратных метров будет создано четыре новых рабочих места. Предприниматель ежедневно планирует производить до 20 килограммов пяти — шести видов крафтового сыра из местного молока», — рассказали в департаменте экономики. Владелец сыроварни, предприниматель и потомственный сыровар Гарик Кочарян, отметил, что местное молоко идеально подходит для изготовления эксклюзивных сортов сыра. «В салехардском молоке хорошее соотношение жира, белка, оно подходит для производства сыра. Это подтвердили и доктора наук Всероссийского научно-исследовательского института маслоделия и сыроделия в Угличе, куда я отправлял молоко на экспертизу», — подчеркнул Кочарян. Подробностями реализации инвестиционного проекта поделился директор Центра мониторинга инвестиционного климата ЯНАО Эрнест Курта. «Данный проект мы взяли на сопровождение по принципу „одного окна“ в прошлом году. За этот период наши инвестиционные менеджеры помогли предпринимателю подобрать земельный участок при помощи инвестиционной карты, получить разрешение на строительство, подключиться к сетям электроснабжения. Все это стало возможным с внедрением Регионального инвестиционного стандарта на Ямале», — отметил Курта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бизнесмен из Салехарда (ЯНАО) открывает производство крафтового сыра при поддержке инвестиционного агентства «Мой бизнес». Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе регионального департамента экономики. «В сыроварне площадью более 150 квадратных метров будет создано четыре новых рабочих места. Предприниматель ежедневно планирует производить до 20 килограммов пяти — шести видов крафтового сыра из местного молока», — рассказали в департаменте экономики. Владелец сыроварни, предприниматель и потомственный сыровар Гарик Кочарян, отметил, что местное молоко идеально подходит для изготовления эксклюзивных сортов сыра. «В салехардском молоке хорошее соотношение жира, белка, оно подходит для производства сыра. Это подтвердили и доктора наук Всероссийского научно-исследовательского института маслоделия и сыроделия в Угличе, куда я отправлял молоко на экспертизу», — подчеркнул Кочарян. Подробностями реализации инвестиционного проекта поделился директор Центра мониторинга инвестиционного климата ЯНАО Эрнест Курта. «Данный проект мы взяли на сопровождение по принципу „одного окна“ в прошлом году. За этот период наши инвестиционные менеджеры помогли предпринимателю подобрать земельный участок при помощи инвестиционной карты, получить разрешение на строительство, подключиться к сетям электроснабжения. Все это стало возможным с внедрением Регионального инвестиционного стандарта на Ямале», — отметил Курта.