В студии звукозаписи в Твери подтвердили запись нового альбома Пугачевой 08 ноября 2023 в 18:16 Размер текста - 17 + Алла Пугачева записала три песни для родных, передает Игорь Лалетин Фото: Илья Московец © URA.RU Основатель тверской студии звукозаписи «Салам» Игорь Лалетин подтвердил, что российская артистка Алла Пугачева записала три композиции. По его словам, она выпустит песни только для близких. «Это были какие-то песенки про любовь, про жизнь. Но они не для релиза. Для своих», — заявил Лалетин в беседе с РИА Новости. Он отметил, что вместе с артисткой они «повспоминали прошлое, посмеялись, поговорили, и она уехала». Ранее, 2 ноября, Алла Пугачева вернулась в РФ на несколько дней. Она вместе со своим мужем, комиком Максимом Галкиным (признан иноагентом в РФ) покинула родину почти два года назад, передают « Дни.ру». Пугачева хочет вернуться на сцену на период новогодних праздников. Певица 6 ноября покинула РФ и уехала в Латвию, передает RT. Основатель тверской студии звукозаписи «Салам» Игорь Лалетин подтвердил, что российская артистка Алла Пугачева записала три композиции. По его словам, она выпустит песни только для близких. «Это были какие-то песенки про любовь, про жизнь. Но они не для релиза. Для своих», — заявил Лалетин в беседе с РИА Новости. Он отметил, что вместе с артисткой они «повспоминали прошлое, посмеялись, поговорили, и она уехала». Ранее, 2 ноября, Алла Пугачева вернулась в РФ на несколько дней. Она вместе со своим мужем, комиком Максимом Галкиным (признан иноагентом в РФ) покинула родину почти два года назад, передают «Дни.ру». Пугачева хочет вернуться на сцену на период новогодних праздников. Певица 6 ноября покинула РФ и уехала в Латвию, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям