В студии звукозаписи в Твери подтвердили запись нового альбома Пугачевой

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Клипарт. Магнитогорск, микрофон, студия звукозаписи, запись вокала
Алла Пугачева записала три песни для родных, передает Игорь Лалетин Фото:

Основатель тверской студии звукозаписи «Салам» Игорь Лалетин подтвердил, что российская артистка Алла Пугачева записала три композиции. По его словам, она выпустит песни только для близких.

«Это были какие-то песенки про любовь, про жизнь. Но они не для релиза. Для своих», — заявил Лалетин в беседе с РИА Новости. Он отметил, что вместе с артисткой они «повспоминали прошлое, посмеялись, поговорили, и она уехала».

Ранее, 2 ноября, Алла Пугачева вернулась в РФ на несколько дней. Она вместе со своим мужем, комиком Максимом Галкиным (признан иноагентом в РФ) покинула родину почти два года назад, передают «Дни.ру». Пугачева хочет вернуться на сцену на период новогодних праздников. Певица 6 ноября покинула РФ и уехала в Латвию, передает RT.

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Основатель тверской студии звукозаписи «Салам» Игорь Лалетин подтвердил, что российская артистка Алла Пугачева записала три композиции. По его словам, она выпустит песни только для близких. «Это были какие-то песенки про любовь, про жизнь. Но они не для релиза. Для своих», — заявил Лалетин в беседе с РИА Новости. Он отметил, что вместе с артисткой они «повспоминали прошлое, посмеялись, поговорили, и она уехала». Ранее, 2 ноября, Алла Пугачева вернулась в РФ на несколько дней. Она вместе со своим мужем, комиком Максимом Галкиным (признан иноагентом в РФ) покинула родину почти два года назад, передают «Дни.ру». Пугачева хочет вернуться на сцену на период новогодних праздников. Певица 6 ноября покинула РФ и уехала в Латвию, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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