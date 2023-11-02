Baza: Пугачева вернулась в Россию

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Пугачева вернулась в Россию Фото:

Российская артистка Алла Пугачева вернулась в Россию. Об этом сообщили в telegram-каналах.

«Она въехала в страну сегодня вечером через погранпереход в Псковской области», — написал telegram-канал Baza. Отмечается, что она приехала в страну одна, без мужа Максима Галкина (признан Минюстом РФ иноагентом).

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Российская артистка Алла Пугачева вернулась в Россию. Об этом сообщили в telegram-каналах. «Она въехала в страну сегодня вечером через погранпереход в Псковской области», — написал telegram-канал Baza. Отмечается, что она приехала в страну одна, без мужа Максима Галкина (признан Минюстом РФ иноагентом).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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