Baza: Пугачева вернулась в Россию

Пугачева вернулась в Россию
Российская артистка Алла Пугачева вернулась в Россию. Об этом сообщили в telegram-каналах.
«Она въехала в страну сегодня вечером через погранпереход в Псковской области», — написал telegram-канал Baza. Отмечается, что она приехала в страну одна, без мужа Максима Галкина (признан Минюстом РФ иноагентом).
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