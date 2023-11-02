Baza: Пугачева вернулась в Россию

02 ноября 2023 в 21:56 Размер текста - 17 +

Пугачева вернулась в Россию Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва Российская артистка Алла Пугачева вернулась в Россию. Об этом сообщили в telegram-каналах. «Она въехала в страну сегодня вечером через погранпереход в Псковской области», — написал telegram-канал Baza. Отмечается, что она приехала в страну одна, без мужа Максима Галкина (признан Минюстом РФ иноагентом).

Российская артистка Алла Пугачева вернулась в Россию. Об этом сообщили в telegram-каналах. «Она въехала в страну сегодня вечером через погранпереход в Псковской области», — написал telegram-канал Baza. Отмечается, что она приехала в страну одна, без мужа Максима Галкина (признан Минюстом РФ иноагентом).