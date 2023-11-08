Путин подписал указ о мерах по обмену замороженных активов россиян. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин в Астане. Астана, путин владимир
Владимир Путин подписал указ о легализации обмена заблокированных активов инвесторов РФ Фото:

Российский президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных временных мерах по обмену арестованных активов россиян. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

«Постановляю: установить сделки (операции) с иностранными ценными бумагами, которые принадлежат резидентам и учитываются на счетах, открытых центральному депозитарию в иностранных организациях», — говорится в указе. Отмечается, что документ разрешает обменивать заблокированные активы российских инвесторов с иностранными.

Ранее Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал проект закона о передаче Киеву российских активов, передает «Национальная служба новостей». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что незаконный отъем российских средств странами Запада повлечет за собой серьезные ответные меры и юридические издержки.

Указ о мерах по обмену замороженных активов россиян
Указ о мерах по обмену замороженных активов россиян

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных временных мерах по обмену арестованных активов россиян. Документ опубликован на официальном портале правовых актов. «Постановляю: установить сделки (операции) с иностранными ценными бумагами, которые принадлежат резидентам и учитываются на счетах, открытых центральному депозитарию в иностранных организациях», — говорится в указе. Отмечается, что документ разрешает обменивать заблокированные активы российских инвесторов с иностранными. Ранее Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал проект закона о передаче Киеву российских активов, передает «Национальная служба новостей». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что незаконный отъем российских средств странами Запада повлечет за собой серьезные ответные меры и юридические издержки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...