Путин подписал указ о мерах по обмену замороженных активов россиян. Скрин 08 ноября 2023 в 20:45 Размер текста - 17 + Владимир Путин подписал указ о легализации обмена заблокированных активов инвесторов РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных временных мерах по обмену арестованных активов россиян. Документ опубликован на официальном портале правовых актов. «Постановляю: установить сделки (операции) с иностранными ценными бумагами, которые принадлежат резидентам и учитываются на счетах, открытых центральному депозитарию в иностранных организациях», — говорится в указе . Отмечается, что документ разрешает обменивать заблокированные активы российских инвесторов с иностранными. Ранее Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал проект закона о передаче Киеву российских активов, передает «Национальная служба новостей». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что незаконный отъем российских средств странами Запада повлечет за собой серьезные ответные меры и юридические издержки. Указ о мерах по обмену замороженных активов россиян Официальный сайт правовых актов http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202311080023 Российский президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных временных мерах по обмену арестованных активов россиян. Документ опубликован на официальном портале правовых актов. «Постановляю: установить сделки (операции) с иностранными ценными бумагами, которые принадлежат резидентам и учитываются на счетах, открытых центральному депозитарию в иностранных организациях», — говорится в указе. Отмечается, что документ разрешает обменивать заблокированные активы российских инвесторов с иностранными. Ранее Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал проект закона о передаче Киеву российских активов, передает «Национальная служба новостей». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что незаконный отъем российских средств странами Запада повлечет за собой серьезные ответные меры и юридические издержки. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям