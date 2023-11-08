Путин анонсировал изменения в защите граждан с долговой нагрузкой

Владимир Путин заявил об изменениях в защите граждан от долговых нагрузок
Россиян ждут изменения в вопросах защиты граждан от долговых нагрузок. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время совещания с членами российского правительства.
«Здесь есть некоторые изменения. И нужно, чтобы люди об этих изменениях знали и, конечно, чтобы каждый гражданин понимал, что все эти действия направлены на защиту интересов граждан», — заявил Владимир Путин.
Также на совещании глава государства попросил главу Минэкономразвития Максима Решетникова подробнее рассказать об этом. Трансляция заседания проходит на телеканале «Россия-24».
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