Путин анонсировал изменения в защите граждан с долговой нагрузкой

08 ноября 2023 в 21:47 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил об изменениях в защите граждан от долговых нагрузок Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россиян ждут изменения в вопросах защиты граждан от долговых нагрузок. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время совещания с членами российского правительства. «Здесь есть некоторые изменения. И нужно, чтобы люди об этих изменениях знали и, конечно, чтобы каждый гражданин понимал, что все эти действия направлены на защиту интересов граждан», — заявил Владимир Путин. Также на совещании глава государства попросил главу Минэкономразвития Максима Решетникова подробнее рассказать об этом. Трансляция заседания проходит на телеканале «Россия-24».

Россиян ждут изменения в вопросах защиты граждан от долговых нагрузок. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время совещания с членами российского правительства. «Здесь есть некоторые изменения. И нужно, чтобы люди об этих изменениях знали и, конечно, чтобы каждый гражданин понимал, что все эти действия направлены на защиту интересов граждан», — заявил Владимир Путин. Также на совещании глава государства попросил главу Минэкономразвития Максима Решетникова подробнее рассказать об этом. Трансляция заседания проходит на телеканале «Россия-24».