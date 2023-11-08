Путин анонсировал изменения в защите граждан с долговой нагрузкой

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин заявил об изменениях в защите граждан от долговых нагрузок Фото:

Россиян ждут изменения в вопросах защиты граждан от долговых нагрузок. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время совещания с членами российского правительства.

«Здесь есть некоторые изменения. И нужно, чтобы люди об этих изменениях знали и, конечно, чтобы каждый гражданин понимал, что все эти действия направлены на защиту интересов граждан», — заявил Владимир Путин.

Также на совещании глава государства попросил главу Минэкономразвития Максима Решетникова подробнее рассказать об этом. Трансляция заседания проходит на телеканале «Россия-24».

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Россиян ждут изменения в вопросах защиты граждан от долговых нагрузок. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время совещания с членами российского правительства. «Здесь есть некоторые изменения. И нужно, чтобы люди об этих изменениях знали и, конечно, чтобы каждый гражданин понимал, что все эти действия направлены на защиту интересов граждан», — заявил Владимир Путин. Также на совещании глава государства попросил главу Минэкономразвития Максима Решетникова подробнее рассказать об этом. Трансляция заседания проходит на телеканале «Россия-24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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