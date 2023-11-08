В ХМАО на подсветку моста «Красный дракон» потратят десятки млн рублей

«Северавтодор» займется подсветкой моста через Иртыш за 180 млн рублей

09 ноября 2023 в 01:04 Размер текста - 17 +

К ноябрю следующего года «Северавтодор» установит на мосту «Красный дракон» около 1,7 тысячи светильников Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Госкомпания «Северавтодор» получила контракт на установку почти 1,7 тысячи светильников на мосту через Иртыш в Ханты-Мансийске. Этот мост еще называют «Красным драконом». Стоимость работ — 180 миллионов рублей. Информация о заключении контракта появилась на федеральном интернет-портале Госзакупки. «Подрядчик в лице АО ГК «Северавтодор» обязуется выполнить работы по капитальному ремонту объекта «Мостовой переход через реку Иртыш на автомобильной дороге Ханты-Мансийск — Нягань на участке Ханты-Мансийск —Талинский. [Необходимо] произвести архитектурно-художественное оформление в сроки, предусмотренные контрактом и сдать результат работ заказчику», — сказано в договоре. Исполнитель должен завершить работы к 5 ноября 2024 года. Ранее сообщалось о планах властей Нижневартовска (ХМАО) потратить 84 млн рублей на ремонт городской дороги на улице Интернациональная. Ремонтные работы дорожном участке должны быть завершены к августу 2024 года.

Госкомпания «Северавтодор» получила контракт на установку почти 1,7 тысячи светильников на мосту через Иртыш в Ханты-Мансийске. Этот мост еще называют «Красным драконом». Стоимость работ — 180 миллионов рублей. Информация о заключении контракта появилась на федеральном интернет-портале Госзакупки. «Подрядчик в лице АО ГК «Северавтодор» обязуется выполнить работы по капитальному ремонту объекта «Мостовой переход через реку Иртыш на автомобильной дороге Ханты-Мансийск — Нягань на участке Ханты-Мансийск —Талинский. [Необходимо] произвести архитектурно-художественное оформление в сроки, предусмотренные контрактом и сдать результат работ заказчику», — сказано в договоре. Исполнитель должен завершить работы к 5 ноября 2024 года. Ранее сообщалось о планах властей Нижневартовска (ХМАО) потратить 84 млн рублей на ремонт городской дороги на улице Интернациональная. Ремонтные работы дорожном участке должны быть завершены к августу 2024 года.