В Нижневартовске отремонтируют дорогу за 84 млн рублей

08 ноября 2023 в 23:09 Размер текста - 17 +

На ремонт дороги в Нижневартовске потратят 84 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мэрия Нижневартовска объявила конкурс по поиску подрядчика, который в следующем году за 84 миллиона рублей займется ремонтом полукилометрового дорожного участка. К концу августа 2024 года дорогу отремонтируют от улицы Ханты-Мансийской до перекрестка улицы Северной. Информация об этом появилась на федеральном интернет-портале Госзакупки. «Работы по ремонту объекта должны быть выполнены качественно и в срок, согласно условиям контракта, графику выполнения работ, в соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых, технических и регламентирующих документов», — говорится в размещенной документации. Сообщается также, что ремонтные работы должны начаться в середине апреля и завершиться в конце августа 2024 года. В конце октября в администрации Ханты-Мансийска сообщали о завершившейся в городе общественной приемки четырех последних участков автомобильных дорог, ремонт которых был запланирован в 2023 году — улиц Объездной, Сургутской, Студенческой и Рябиновой. По данным мэрии города, все участки были отремонтированы на средства из городского бюджета, дороги соответствуют нормативам.

Мэрия Нижневартовска объявила конкурс по поиску подрядчика, который в следующем году за 84 миллиона рублей займется ремонтом полукилометрового дорожного участка. К концу августа 2024 года дорогу отремонтируют от улицы Ханты-Мансийской до перекрестка улицы Северной. Информация об этом появилась на федеральном интернет-портале Госзакупки. «Работы по ремонту объекта должны быть выполнены качественно и в срок, согласно условиям контракта, графику выполнения работ, в соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых, технических и регламентирующих документов», — говорится в размещенной документации. Сообщается также, что ремонтные работы должны начаться в середине апреля и завершиться в конце августа 2024 года. В конце октября в администрации Ханты-Мансийска сообщали о завершившейся в городе общественной приемки четырех последних участков автомобильных дорог, ремонт которых был запланирован в 2023 году — улиц Объездной, Сургутской, Студенческой и Рябиновой. По данным мэрии города, все участки были отремонтированы на средства из городского бюджета, дороги соответствуют нормативам.