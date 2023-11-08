В Нижневартовске отремонтируют дорогу за 84 млн рублей

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Строительная площадка Брусника по улице Коли Мяготина. Курган , дорожный знак, ремонт дороги
На ремонт дороги в Нижневартовске потратят 84 млн рублей Фото:

Мэрия Нижневартовска объявила конкурс по поиску подрядчика, который в следующем году за 84 миллиона рублей займется ремонтом полукилометрового дорожного участка. К концу августа 2024 года дорогу отремонтируют от улицы Ханты-Мансийской до перекрестка улицы Северной. Информация об этом появилась на федеральном интернет-портале Госзакупки.

«Работы по ремонту объекта должны быть выполнены качественно и в срок, согласно условиям контракта, графику выполнения работ, в соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых, технических и регламентирующих документов», — говорится в размещенной документации. Сообщается также, что ремонтные работы должны начаться в середине апреля и завершиться в конце августа 2024 года.

В конце октября в администрации Ханты-Мансийска сообщали о завершившейся в городе общественной приемки четырех последних участков автомобильных дорог, ремонт которых был запланирован в 2023 году — улиц Объездной, Сургутской, Студенческой и Рябиновой. По данным мэрии города, все участки были отремонтированы на средства из городского бюджета, дороги соответствуют нормативам.

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Мэрия Нижневартовска объявила конкурс по поиску подрядчика, который в следующем году за 84 миллиона рублей займется ремонтом полукилометрового дорожного участка. К концу августа 2024 года дорогу отремонтируют от улицы Ханты-Мансийской до перекрестка улицы Северной. Информация об этом появилась на федеральном интернет-портале Госзакупки. «Работы по ремонту объекта должны быть выполнены качественно и в срок, согласно условиям контракта, графику выполнения работ, в соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых, технических и регламентирующих документов», — говорится в размещенной документации. Сообщается также, что ремонтные работы должны начаться в середине апреля и завершиться в конце августа 2024 года. В конце октября в администрации Ханты-Мансийска сообщали о завершившейся в городе общественной приемки четырех последних участков автомобильных дорог, ремонт которых был запланирован в 2023 году — улиц Объездной, Сургутской, Студенческой и Рябиновой. По данным мэрии города, все участки были отремонтированы на средства из городского бюджета, дороги соответствуют нормативам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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