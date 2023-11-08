В Нижневартовске отремонтируют дорогу за 84 млн рублей

Мэрия Нижневартовска объявила конкурс по поиску подрядчика, который в следующем году за 84 миллиона рублей займется ремонтом полукилометрового дорожного участка. К концу августа 2024 года дорогу отремонтируют от улицы Ханты-Мансийской до перекрестка улицы Северной. Информация об этом появилась на федеральном интернет-портале Госзакупки.
«Работы по ремонту объекта должны быть выполнены качественно и в срок, согласно условиям контракта, графику выполнения работ, в соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых, технических и регламентирующих документов», — говорится в размещенной документации. Сообщается также, что ремонтные работы должны начаться в середине апреля и завершиться в конце августа 2024 года.
В конце октября в администрации Ханты-Мансийска сообщали о завершившейся в городе общественной приемки четырех последних участков автомобильных дорог, ремонт которых был запланирован в 2023 году — улиц Объездной, Сургутской, Студенческой и Рябиновой. По данным мэрии города, все участки были отремонтированы на средства из городского бюджета, дороги соответствуют нормативам.
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