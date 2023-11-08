Зеленский подписал указ о подготовке к переговорам о членстве в ЕС

09 ноября 2023 в 01:46 Размер текста - 17 +

Кабинет министров обязан провести консультации с ЕК, заявил Владимир Зеленский Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выполнении всех требований кабмином страны для ускорения начала переговоров по вступлению в Евросоюз. Соответствующий документ появился на сайте украинского президента. «Кабинету министров Украины необходимо обеспечить завершение выполнения рекомендаций Европейской комиссии, представленных в отчете о прогрессе Украины в рамках пакета расширения 2023», — говорится в тексте указа. Документ появился в ночь на 9 ноября. В указе уточняется, что кабинет министров обязан провести консультации с ЕК, предоставить предложения по созданию участвующей в переговорах делегации. Кроме того, Верховная рада должна рассмотреть проект об утверждении новой программы адаптации законодательства к праву ЕС. Ранее члены Евросоюза заявляли, что Украина сможет стать частью объединения только к 2030 году. При этом уточнялось, что Киев должен выполнить ряд обязательств. Речь шла о ряде реформ и борьбе с коррупцией. В начале ноября 2023 года глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила, что Украина все-таки войдет в ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выполнении всех требований кабмином страны для ускорения начала переговоров по вступлению в Евросоюз. Соответствующий документ появился на сайте украинского президента. «Кабинету министров Украины необходимо обеспечить завершение выполнения рекомендаций Европейской комиссии, представленных в отчете о прогрессе Украины в рамках пакета расширения 2023», — говорится в тексте указа. Документ появился в ночь на 9 ноября. В указе уточняется, что кабинет министров обязан провести консультации с ЕК, предоставить предложения по созданию участвующей в переговорах делегации. Кроме того, Верховная рада должна рассмотреть проект об утверждении новой программы адаптации законодательства к праву ЕС. Ранее члены Евросоюза заявляли, что Украина сможет стать частью объединения только к 2030 году. При этом уточнялось, что Киев должен выполнить ряд обязательств. Речь шла о ряде реформ и борьбе с коррупцией. В начале ноября 2023 года глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила, что Украина все-таки войдет в ЕС.