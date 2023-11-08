08 ноября 2023

Зеленский подписал указ о подготовке к переговорам о членстве в ЕС

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир, stock
Кабинет министров обязан провести консультации с ЕК, заявил Владимир Зеленский Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выполнении всех требований кабмином страны для ускорения начала переговоров по вступлению в Евросоюз. Соответствующий документ появился на сайте украинского президента.

«Кабинету министров Украины необходимо обеспечить завершение выполнения рекомендаций Европейской комиссии, представленных в отчете о прогрессе Украины в рамках пакета расширения 2023», — говорится в тексте указа. Документ появился в ночь на 9 ноября.

В указе уточняется, что кабинет министров обязан провести консультации с ЕК, предоставить предложения по созданию участвующей в переговорах делегации. Кроме того, Верховная рада должна рассмотреть проект об утверждении новой программы адаптации законодательства к праву ЕС.

Ранее члены Евросоюза заявляли, что Украина сможет стать частью объединения только к 2030 году. При этом уточнялось, что Киев должен выполнить ряд обязательств. Речь шла о ряде реформ и борьбе с коррупцией. В начале ноября 2023 года глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила, что Украина все-таки войдет в ЕС.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выполнении всех требований кабмином страны для ускорения начала переговоров по вступлению в Евросоюз. Соответствующий документ появился на сайте украинского президента. «Кабинету министров Украины необходимо обеспечить завершение выполнения рекомендаций Европейской комиссии, представленных в отчете о прогрессе Украины в рамках пакета расширения 2023», — говорится в тексте указа. Документ появился в ночь на 9 ноября. В указе уточняется, что кабинет министров обязан провести консультации с ЕК, предоставить предложения по созданию участвующей в переговорах делегации. Кроме того, Верховная рада должна рассмотреть проект об утверждении новой программы адаптации законодательства к праву ЕС. Ранее члены Евросоюза заявляли, что Украина сможет стать частью объединения только к 2030 году. При этом уточнялось, что Киев должен выполнить ряд обязательств. Речь шла о ряде реформ и борьбе с коррупцией. В начале ноября 2023 года глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила, что Украина все-таки войдет в ЕС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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