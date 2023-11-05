Бербок заверила, что Украина войдет в состав ЕС

06 ноября 2023 в 04:25 Размер текста - 17 +

Глава Украинского МИД заявил о поддержке Германии в деле вступления Украины в ЕС Фото: Официальный сайт президента Украины Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина станет членом Европейского союза и его коллега, глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заверила его в этом. Заявление Кулебы передает немецкое издание Die Welt. «Я не сомневаюсь, что Украина будет частью Евросоюза. Сегодня я получил это заверение от Анналены Бербок», —цитирует Die Welt Кулебу. Ранее в Евросоюзе заявяли, что Украина сможет вступить в объединение только в 2030 году. Однако киевским властям придется выполнить ряд условий. Речь идет о ряде реформ и борьбе с коррупцией. В ЕС признали, что этот процесс будет сложен для обеих сторон.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина станет членом Европейского союза и его коллега, глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заверила его в этом. Заявление Кулебы передает немецкое издание Die Welt. «Я не сомневаюсь, что Украина будет частью Евросоюза. Сегодня я получил это заверение от Анналены Бербок», —цитирует Die Welt Кулебу. Ранее в Евросоюзе заявяли, что Украина сможет вступить в объединение только в 2030 году. Однако киевским властям придется выполнить ряд условий. Речь идет о ряде реформ и борьбе с коррупцией. В ЕС признали, что этот процесс будет сложен для обеих сторон.