05 ноября 2023

Бербок заверила, что Украина войдет в состав ЕС

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Владимира Зеленского в Германию.stock, stock, Кулеба Дмитрий
Глава Украинского МИД заявил о поддержке Германии в деле вступления Украины в ЕС Фото:

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина станет членом Европейского союза и его коллега, глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заверила его в этом. Заявление Кулебы передает немецкое издание Die Welt.

«Я не сомневаюсь, что Украина будет частью Евросоюза. Сегодня я получил это заверение от Анналены Бербок», —цитирует Die Welt Кулебу.

Ранее в Евросоюзе заявяли, что Украина сможет вступить в объединение только в 2030 году. Однако киевским властям придется выполнить ряд условий. Речь идет о ряде реформ и борьбе с коррупцией. В ЕС признали, что этот процесс будет сложен для обеих сторон.

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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина станет членом Европейского союза и его коллега, глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заверила его в этом. Заявление Кулебы передает немецкое издание Die Welt. «Я не сомневаюсь, что Украина будет частью Евросоюза. Сегодня я получил это заверение от Анналены Бербок», —цитирует Die Welt Кулебу. Ранее в Евросоюзе заявяли, что Украина сможет вступить в объединение только в 2030 году. Однако киевским властям придется выполнить ряд условий. Речь идет о ряде реформ и борьбе с коррупцией. В ЕС признали, что этот процесс будет сложен для обеих сторон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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