Бербок заверила, что Украина войдет в состав ЕС

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина станет членом Европейского союза и его коллега, глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заверила его в этом. Заявление Кулебы передает немецкое издание Die Welt.
«Я не сомневаюсь, что Украина будет частью Евросоюза. Сегодня я получил это заверение от Анналены Бербок», —цитирует
Ранее в Евросоюзе заявяли, что Украина сможет вступить в объединение только в 2030 году. Однако киевским властям придется выполнить ряд условий. Речь идет о ряде реформ и борьбе с коррупцией. В ЕС признали, что этот процесс будет сложен для обеих сторон.
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