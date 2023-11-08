В МВФ оценили связь между коррупцией и последствиями природных бедствий

МВФ: рост жертв природных катастроф связан с коррупцией

09 ноября 2023 в 04:10 Размер текста - 17 +

Причиной роста жертв природных катастроф является коррупция Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Рост количества человеческих жертв природных катастроф происходит из-за расширения коррупционных практик и взяточничества. Об этом заявили эксперты Международного валютного фонда (МВФ). «Именно коррупция стала причиной катастрофических последствий землетрясения на Гаити в 2010 году, которое достигло семи баллов по шкале Рихтера и привело к смерти более 200 000 человек. На тот момент Гаити занимало 146-ю позицию в рейтинге восприятия коррупции от Transparency International», — передает данные МВФ газета «Ведомости». Отмечается, что в Мексике, где в 2010 году было землетрясение в 7,2 балла, наблюдались лишь незначительные повреждения инфраструктуры. Из-за взяточничества не соблюдаются требования безопасности при инфраструктурном строительстве, работа экстренных служб ухудшается, и медицинская помощь становится недоступной, считают эксперты. В 2010 году в рейтинге стран по восприятию коррупции Россия была на 154 месте. До 139-й позиция улучшилась к 2022 году. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что нигде в мире нет такой коррупции, как на Украине. По его словам, она там практически узаконена и об этом знали все украинские власти, пишет RT.

Рост количества человеческих жертв природных катастроф происходит из-за расширения коррупционных практик и взяточничества. Об этом заявили эксперты Международного валютного фонда (МВФ). «Именно коррупция стала причиной катастрофических последствий землетрясения на Гаити в 2010 году, которое достигло семи баллов по шкале Рихтера и привело к смерти более 200 000 человек. На тот момент Гаити занимало 146-ю позицию в рейтинге восприятия коррупции от Transparency International», — передает данные МВФ газета «Ведомости». Отмечается, что в Мексике, где в 2010 году было землетрясение в 7,2 балла, наблюдались лишь незначительные повреждения инфраструктуры. Из-за взяточничества не соблюдаются требования безопасности при инфраструктурном строительстве, работа экстренных служб ухудшается, и медицинская помощь становится недоступной, считают эксперты. В 2010 году в рейтинге стран по восприятию коррупции Россия была на 154 месте. До 139-й позиция улучшилась к 2022 году. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что нигде в мире нет такой коррупции, как на Украине. По его словам, она там практически узаконена и об этом знали все украинские власти, пишет RT.