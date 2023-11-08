08 ноября 2023

В РФ ожидается спад автокредитования на фоне политики ЦБ

© Служба новостей «URA.RU»
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БЦ «Высоцкий». Екатеринбург, затор, автомобильная пробка, автомобили, городской транспорт
В октябре российское автокредитование показало наибольший рост в розничном сегменте Фото:

В 2024 году российские дилеры ждут падения спроса на автокредитование. Ключевым факторов в этом вопросе является политика Центробанка, отмечает проектный лидер компании Frank RG Станислав Сухов.

«В 2024 году рынок автокредитования ждет охлаждение. Жесткая денежно-кредитная политика Банка России будет сохраняться как минимум до середины года, что станет определяющим фактором», — передает слова Станислава Сухова газета «Коммерсант».

Аналитики прогнозируют, что объемы кредитования в следующем году снизятся до 3-5%. По данным Frank RG, в октябре российское автокредитование показало наибольшую динамику. Всего было выдано 115,8 тысячи кредитов на машины. Оживление произошло после двух месяцев снижения показателей.

В октябре Национальный автомобильный союз обратился к вице-премьеру Денису Мантурову, в ФАС и ЦБ с просьбой уменьшить комиссию дилеров при реализации машин в кредит. Ставку предлагали установить не выше 4%. В ноябре в правительстве РФ заявили о расширении программы льготного автокредитования на людей с ограничениями по здоровью. Согласно инициативе, при покупке отечественных электромобилей в кредит скидка с 25% от стоимости машины увеличится до 35%, передает RT.

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В 2024 году российские дилеры ждут падения спроса на автокредитование. Ключевым факторов в этом вопросе является политика Центробанка, отмечает проектный лидер компании Frank RG Станислав Сухов. «В 2024 году рынок автокредитования ждет охлаждение. Жесткая денежно-кредитная политика Банка России будет сохраняться как минимум до середины года, что станет определяющим фактором», — передает слова Станислава Сухова газета «Коммерсант». Аналитики прогнозируют, что объемы кредитования в следующем году снизятся до 3-5%. По данным Frank RG, в октябре российское автокредитование показало наибольшую динамику. Всего было выдано 115,8 тысячи кредитов на машины. Оживление произошло после двух месяцев снижения показателей. В октябре Национальный автомобильный союз обратился к вице-премьеру Денису Мантурову, в ФАС и ЦБ с просьбой уменьшить комиссию дилеров при реализации машин в кредит. Ставку предлагали установить не выше 4%. В ноябре в правительстве РФ заявили о расширении программы льготного автокредитования на людей с ограничениями по здоровью. Согласно инициативе, при покупке отечественных электромобилей в кредит скидка с 25% от стоимости машины увеличится до 35%, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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