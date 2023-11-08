В России хотят снизить ставку по льготной ипотеке до 3%

09 ноября 2023 в 06:09 Размер текста - 17 +

Законопроект будет внесен в Госдуму 9 ноября Фото: Денис Моргунов © URA.RU В России хотят снизить с 6,5% до 3% годовых ставку по льготной ипотеке. Такой законопроект будет внесен в Госдуму 9 ноября. «Постановлением правительства от 23 апреля 2020 года были утверждены правила действия государственной программы льготной ипотеки со ставкой 6,5% годовых. Однако сейчас программа требует корректировки, поскольку в ряде регионов значительно выросли цены на недвижимость. В некоторых городах стоимость жилья на первичном рынке увеличилась на 20%», — передает газета «Известия». Отмечается, что законом предлагается снизить ставку до 3%, чтобы программа продолжала быть эффективной. Ранее объем выдачи ипотеки в России в октябре уменьшился на 19,4%. При этом данные показатели на 71,7% выше тех, которые были в октябре 2022 года, пишет RT.

В России хотят снизить с 6,5% до 3% годовых ставку по льготной ипотеке. Такой законопроект будет внесен в Госдуму 9 ноября. «Постановлением правительства от 23 апреля 2020 года были утверждены правила действия государственной программы льготной ипотеки со ставкой 6,5% годовых. Однако сейчас программа требует корректировки, поскольку в ряде регионов значительно выросли цены на недвижимость. В некоторых городах стоимость жилья на первичном рынке увеличилась на 20%», — передает газета «Известия». Отмечается, что законом предлагается снизить ставку до 3%, чтобы программа продолжала быть эффективной. Ранее объем выдачи ипотеки в России в октябре уменьшился на 19,4%. При этом данные показатели на 71,7% выше тех, которые были в октябре 2022 года, пишет RT.