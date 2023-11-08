В России хотят снизить ставку по льготной ипотеке до 3%

В России хотят снизить с 6,5% до 3% годовых ставку по льготной ипотеке. Такой законопроект будет внесен в Госдуму 9 ноября.
«Постановлением правительства от 23 апреля 2020 года были утверждены правила действия государственной программы льготной ипотеки со ставкой 6,5% годовых. Однако сейчас программа требует корректировки, поскольку в ряде регионов значительно выросли цены на недвижимость. В некоторых городах стоимость жилья на первичном рынке увеличилась на 20%», — передает газета «Известия». Отмечается, что законом предлагается снизить ставку до 3%, чтобы программа продолжала быть эффективной.
Ранее объем выдачи ипотеки в России в октябре уменьшился на 19,4%. При этом данные показатели на 71,7% выше тех, которые были в октябре 2022 года, пишет RT.
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