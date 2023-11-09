ZDF: присоединение Украины сокрушит Евросоюз

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Майдан. Украина. Киев, евросоюз, майдан, евромайдан, беспорядки, революция
Экономика ЕС серьезно пострадает после принятия в организацию Украины Фото:

Если Украина вступит в Евросоюз, то экономику стран Европы ждет крах. Об этом сообщил корреспондент немецкого телеканала ZDF Ульф Реллер с форума Еврокомиссии по переговорам о вступлении Украины в ЕС.

«Растет скепсис по поводу принятия опустошенной военными действиями страны в ряды Евросоюза. Принятие Украины после спецоперации РФ полностью сокрушит ЕС. Средства придется перераспределить по всему союзу», — заявил Ульф Реллер, его слова передает ZDF. Он отметил, что Украина уже выполнила 90% условий для того, чтобы стать членом организации. Однако стране предстоит сделать еще много работы, а процесс присоединения будет долгим.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о подготовке к переговорам о членстве в ЕС. Однако в октябре глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Украина сможет вступить в организацию примерно в 2030 году, передает Der Spiegel. Однако перед этим стране надо провести ряд реформ, часть из которых касается коррупции. ЕС считает, что этот процесс будет долгим, передает RT.

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Если Украина вступит в Евросоюз, то экономику стран Европы ждет крах. Об этом сообщил корреспондент немецкого телеканала ZDF Ульф Реллер с форума Еврокомиссии по переговорам о вступлении Украины в ЕС. «Растет скепсис по поводу принятия опустошенной военными действиями страны в ряды Евросоюза. Принятие Украины после спецоперации РФ полностью сокрушит ЕС. Средства придется перераспределить по всему союзу», — заявил Ульф Реллер, его слова передает ZDF. Он отметил, что Украина уже выполнила 90% условий для того, чтобы стать членом организации. Однако стране предстоит сделать еще много работы, а процесс присоединения будет долгим. Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о подготовке к переговорам о членстве в ЕС. Однако в октябре глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Украина сможет вступить в организацию примерно в 2030 году, передает Der Spiegel. Однако перед этим стране надо провести ряд реформ, часть из которых касается коррупции. ЕС считает, что этот процесс будет долгим, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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