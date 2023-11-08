Пермский журналист пропал после визита полиции

Журналист пермского портала Properm.ru Владислав Иваненко не выходит на связь. Утром к нему приходили сотрудники полиции, сообщают коллеги корреспондента.
«К журналисту Иваненко Владиславу с утра пришла полиция. Сейчас с ним нет связи. Ранее он получил уведомление об аннулировании вида на жительство», — приводятся слова главного редактора портала Дениса Вихрова в telegram-канале издания.
Вихров пояснил, что Иваненко — гражданин Казахстана. Последние восемь лет он живет и работает в Перми. Коллеги думают, что он находится в Центре временного содержания иностранных граждан.
Вихров также говорит, что у его журналиста аннулировали ВНЖ, но считает это несправедливым. Для этого не было оснований, а само решение обжаловано, отмечает Вихров. URA.RU направило запрос в ГУ МВД по Пермскому краю.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.