08 ноября 2023

Пермский журналист пропал после визита полиции

Пермский журналист Владислав Иваненко не выходит на связь после прихода полиции
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, полиция, патруль полиции, патруль ппс
Возможно, полиция увезла журналиста в Центр временного содержания иностранцев Фото:

Журналист пермского портала Properm.ru Владислав Иваненко не выходит на связь. Утром к нему приходили сотрудники полиции, сообщают коллеги корреспондента.

«К журналисту Иваненко Владиславу с утра пришла полиция. Сейчас с ним нет связи. Ранее он получил уведомление об аннулировании вида на жительство», — приводятся слова главного редактора портала Дениса Вихрова в telegram-канале издания.

Вихров пояснил, что Иваненко — гражданин Казахстана. Последние восемь лет он живет и работает в Перми. Коллеги думают, что он находится в Центре временного содержания иностранных граждан.

Вихров также говорит, что у его журналиста аннулировали ВНЖ, но считает это несправедливым. Для этого не было оснований, а само решение обжаловано, отмечает Вихров. URA.RU направило запрос в ГУ МВД по Пермскому краю.

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Журналист пермского портала Properm.ru Владислав Иваненко не выходит на связь. Утром к нему приходили сотрудники полиции, сообщают коллеги корреспондента. «К журналисту Иваненко Владиславу с утра пришла полиция. Сейчас с ним нет связи. Ранее он получил уведомление об аннулировании вида на жительство», — приводятся слова главного редактора портала Дениса Вихрова в telegram-канале издания. Вихров пояснил, что Иваненко — гражданин Казахстана. Последние восемь лет он живет и работает в Перми. Коллеги думают, что он находится в Центре временного содержания иностранных граждан. Вихров также говорит, что у его журналиста аннулировали ВНЖ, но считает это несправедливым. Для этого не было оснований, а само решение обжаловано, отмечает Вихров. URA.RU направило запрос в ГУ МВД по Пермскому краю.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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