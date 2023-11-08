ФСБ и СК разберутся в тратах мэрии Челябинска на дороги

Челябинцы потребовали у мэрии вернуть 56 млн переплаты при строительстве дорог

Общественники нашли чрезмерные траты мэрии по контракту строительства дорог Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

ФСБ и СК разберутся в обоснованности трат администрации Челябинска на исполнение контракта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году. По мнению общественников, стоимость вознаграждения подрядной организации была завышена на 56 млн рублей, сообщил URA.RU руководитель регионального исполкома «Народного фронта» Денис Рыжий.

«Народный фронт настаивает на возмещении многомиллионного ущерба бюджету, который допустили челябинские чиновники в ходе реализации нацпроекта „Безопасные и качественные автомобильные дороги“ в 2019 году. Общественники обратились в региональные управления Следственного комитета и ФСБ России», — сообщил URA.RU Рыжий.

Руководитель регионального исполкома ОНФ уточнил, что с октября 2019 года совместно с главным контрольным управлением (ГКУ) региона были проведены проверки. По его данным, суды подтвердили, что мэрия Челябинска в лице комитета дорожного хозяйства (КДХ) переплатила подрядчику ООО «Нижавтодорстрой» при исполнении госконтракта 56 миллионов рублей.

«Это нонсенс, чтобы орган муниципальной власти настолько явно действовал в интересах подрядчика. Нужно иметь очень сильную мотивацию, чтобы продолжать защиту нарушителя, в отношении которого выявлены признаки подлога, подмены документов, конфликт интересов, а сам он признан участником картельного сговора», — добавил Рыжий.

Он потребовал, чтобы с подрядчика произвели взыскание убытков, а компанию внесли в реестр недобросовестных поставщиков. Кроме того, Рыжий обратился к губернатору региона Алексею Текслеру с просьбой провести внутреннюю проверку и проконтролировать возврат денег. URA.RU направило запрос в пресс-службу мэрии с просьбой прокомментировать данные заявления, к моменту публикации новости ответ на него не поступал.