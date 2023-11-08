Жители тюменской деревни Патрушева получили возможность безопасно переходить четырехполосную трассу. Вблизи деревни установлен новый надземный пешеходный переход, сообщает в telegram-канале Главное управление строительства Тюменской области.
«На Червишевском тракте открыт надземный пешеходный переход. Жители населенного пункта могут безопасно переходить четырехполосную трассу с высокой интенсивностью движения транспорта», — говорится в сообщении.
Раньше жители Патрушева переходили дорогу по сигналу светофора, оборудованного кнопкой переключения. Новый переход установили рядом с остановкой общественного транспорта, он оборудован пандусами и системами водоотведения, освещения и видеонаблюдения.
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