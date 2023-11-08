08 ноября 2023

Жителям тюменской деревни дали возможность безопасно переходить дорогу. Фото

Возле тюменской деревни Патрушева установили надземный пешеходный переход
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Надземные пешеходные переходы. Виды города. Тюмень, фура, дальнобойщик, надземный переход, ткад
Длина нового перехода составила 28 метров, он оснащен пандусами и системами безопасности Фото:

Жители тюменской деревни Патрушева получили возможность безопасно переходить четырехполосную трассу. Вблизи деревни установлен новый надземный пешеходный переход, сообщает в telegram-канале Главное управление строительства Тюменской области.

«На Червишевском тракте открыт надземный пешеходный переход. Жители населенного пункта могут безопасно переходить четырехполосную трассу с высокой интенсивностью движения транспорта», — говорится в сообщении.

Раньше жители Патрушева переходили дорогу по сигналу светофора, оборудованного кнопкой переключения. Новый переход установили рядом с остановкой общественного транспорта, он оборудован пандусами и системами водоотведения, освещения и видеонаблюдения.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители тюменской деревни Патрушева получили возможность безопасно переходить четырехполосную трассу. Вблизи деревни установлен новый надземный пешеходный переход, сообщает в telegram-канале Главное управление строительства Тюменской области. «На Червишевском тракте открыт надземный пешеходный переход. Жители населенного пункта могут безопасно переходить четырехполосную трассу с высокой интенсивностью движения транспорта», — говорится в сообщении. Раньше жители Патрушева переходили дорогу по сигналу светофора, оборудованного кнопкой переключения. Новый переход установили рядом с остановкой общественного транспорта, он оборудован пандусами и системами водоотведения, освещения и видеонаблюдения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...