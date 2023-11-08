Развитие экономики России будет переориентировано на внутренний рынок. Такое заявление сделал губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе Русского экономического форума (РЭФ), который стартовал 9 ноября в Челябинске.
«[Раньше] на экономических форумах обсуждалось привлечение иностранных инвесторов. Сегодня задача — собрать внутренние ресурсы и все возможности, чтобы развивать экономику, ориентируясь на внутренний спрос. Мы не отказываемся от взаимодействия с дружественными странами, поддерживаем и развиваем экономические связи, но надо понимать, что мы можем быть сильнее в первую очередь за счет внутренних стимулов», — уточнил Текслер.
Мероприятие подобного масштаба проводится в регионе впервые. РЭФ проходит на двух больших площадках, где зарегистрированы более трех тысяч участников почти из всех регионов страны. По данным организаторов, в рамках форума состоится более 30 сессий, включая ключевое событие — пленарную дискуссию «Социальная справедливость и экономический рост: программа опережающего развития России», где примет участие Текслер.
На площадках форума зарегистрированы более трех тысяч участников
Развитие экономики России будет переориентировано на внутренний рынок. Такое заявление сделал губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе Русского экономического форума (РЭФ), который стартовал 9 ноября в Челябинске. «[Раньше] на экономических форумах обсуждалось привлечение иностранных инвесторов. Сегодня задача — собрать внутренние ресурсы и все возможности, чтобы развивать экономику, ориентируясь на внутренний спрос. Мы не отказываемся от взаимодействия с дружественными странами, поддерживаем и развиваем экономические связи, но надо понимать, что мы можем быть сильнее в первую очередь за счет внутренних стимулов», — уточнил Текслер. Мероприятие подобного масштаба проводится в регионе впервые. РЭФ проходит на двух больших площадках, где зарегистрированы более трех тысяч участников почти из всех регионов страны. По данным организаторов, в рамках форума состоится более 30 сессий, включая ключевое событие — пленарную дискуссию «Социальная справедливость и экономический рост: программа опережающего развития России», где примет участие Текслер.