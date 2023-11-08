Челябинский губернатор Текслер заявил о новом направлении экономики РФ. Фото, видео

Текслер отметил переориентацию экономики России на внутренний рынок

09 ноября 2023 в 11:46 Размер текста - 17 +

Текслер принял участие в Русском экономическом форуме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Развитие экономики России будет переориентировано на внутренний рынок. Такое заявление сделал губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе Русского экономического форума (РЭФ), который стартовал 9 ноября в Челябинске. «[Раньше] на экономических форумах обсуждалось привлечение иностранных инвесторов. Сегодня задача — собрать внутренние ресурсы и все возможности, чтобы развивать экономику, ориентируясь на внутренний спрос. Мы не отказываемся от взаимодействия с дружественными странами, поддерживаем и развиваем экономические связи, но надо понимать, что мы можем быть сильнее в первую очередь за счет внутренних стимулов», — уточнил Текслер. Мероприятие подобного масштаба проводится в регионе впервые. РЭФ проходит на двух больших площадках, где зарегистрированы более трех тысяч участников почти из всех регионов страны. По данным организаторов, в рамках форума состоится более 30 сессий, включая ключевое событие — пленарную дискуссию «Социальная справедливость и экономический рост: программа опережающего развития России», где примет участие Текслер. На площадках форума зарегистрированы более трех тысяч участников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ключевым направлением стало развитие внутренней экономики страны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Развитие экономики России будет переориентировано на внутренний рынок. Такое заявление сделал губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе Русского экономического форума (РЭФ), который стартовал 9 ноября в Челябинске. «[Раньше] на экономических форумах обсуждалось привлечение иностранных инвесторов. Сегодня задача — собрать внутренние ресурсы и все возможности, чтобы развивать экономику, ориентируясь на внутренний спрос. Мы не отказываемся от взаимодействия с дружественными странами, поддерживаем и развиваем экономические связи, но надо понимать, что мы можем быть сильнее в первую очередь за счет внутренних стимулов», — уточнил Текслер. Мероприятие подобного масштаба проводится в регионе впервые. РЭФ проходит на двух больших площадках, где зарегистрированы более трех тысяч участников почти из всех регионов страны. По данным организаторов, в рамках форума состоится более 30 сессий, включая ключевое событие — пленарную дискуссию «Социальная справедливость и экономический рост: программа опережающего развития России», где примет участие Текслер.