08 ноября 2023

Челябинский губернатор Текслер заявил о новом направлении экономики РФ. Фото, видео

Текслер отметил переориентацию экономики России на внутренний рынок
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер с рабочим визитом в Златоустовский городской округ. Челябинск, текслер алексей
Текслер принял участие в Русском экономическом форуме Фото:

Развитие экономики России будет переориентировано на внутренний рынок. Такое заявление сделал губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе Русского экономического форума (РЭФ), который стартовал 9 ноября в Челябинске.

«[Раньше] на экономических форумах обсуждалось привлечение иностранных инвесторов. Сегодня задача — собрать внутренние ресурсы и все возможности, чтобы развивать экономику, ориентируясь на внутренний спрос. Мы не отказываемся от взаимодействия с дружественными странами, поддерживаем и развиваем экономические связи, но надо понимать, что мы можем быть сильнее в первую очередь за счет внутренних стимулов», — уточнил Текслер.

Мероприятие подобного масштаба проводится в регионе впервые. РЭФ проходит на двух больших площадках, где зарегистрированы более трех тысяч участников почти из всех регионов страны. По данным организаторов, в рамках форума состоится более 30 сессий, включая ключевое событие — пленарную дискуссию «Социальная справедливость и экономический рост: программа опережающего развития России», где примет участие Текслер.

РЭФ. Челябинск
На площадках форума зарегистрированы более трех тысяч участников
Фото:
РЭФ. Челябинск
Ключевым направлением стало развитие внутренней экономики страны
Фото:

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Развитие экономики России будет переориентировано на внутренний рынок. Такое заявление сделал губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе Русского экономического форума (РЭФ), который стартовал 9 ноября в Челябинске. «[Раньше] на экономических форумах обсуждалось привлечение иностранных инвесторов. Сегодня задача — собрать внутренние ресурсы и все возможности, чтобы развивать экономику, ориентируясь на внутренний спрос. Мы не отказываемся от взаимодействия с дружественными странами, поддерживаем и развиваем экономические связи, но надо понимать, что мы можем быть сильнее в первую очередь за счет внутренних стимулов», — уточнил Текслер. Мероприятие подобного масштаба проводится в регионе впервые. РЭФ проходит на двух больших площадках, где зарегистрированы более трех тысяч участников почти из всех регионов страны. По данным организаторов, в рамках форума состоится более 30 сессий, включая ключевое событие — пленарную дискуссию «Социальная справедливость и экономический рост: программа опережающего развития России», где примет участие Текслер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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