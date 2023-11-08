В аэропортах ЯНАО массово задерживаются и отменяются авиарейсы. Скрин

В Салехарде и Новом Уренгое задерживаются авиарейсы и вылеты вертолетов

В аэропортах ЯНАО вылеты самолетов и вертолетов задерживаются на два часа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В аэропорту Салехарда (ЯНАО) задерживаются авиарейсы в Лабытнанги, Мужи и Новый Порт, неизвестно и о времени отправления борта в Москву. Онлайн-табло на сайте аэропорта показывает, что были отменены несколько рейсов в Яр-Сале и Сеяху.

«Задерживается вылет рейса в Москву в аэропорт Домодедово, а также в Лабытнанги, Мужи и Новый Порт. Отменены два рейса авиакомпании Ямал в Яр-Сале и вылет в Сеяху. Время переноса рейсов неизвестно», — следует из данных сайта.

В Новом Уренгое задержаны два вертолетных рейса. Отправление двух рейсов авиакомпании «Газпром Авиа» в село Новый Порт перенесли на 11:00. Борт, который отправится в поселок Тазовский, задерживается на два часа с 09:10. Вылет самолетов в Игарку и Тюмень также был перенесен.

Причины задержки и отмены рейсов неизвестны. Корреспондент URA.RU не смог дозвониться в справочную городских аэропортов для получения комментария.

Ранее URA.RU сообщало о том, что 8 ноября аэропорт в Салехарде (ЯНАО) не смог принять самолеты из-за неблагоприятных погодных условий. Из-за тумана диспетчеры вынуждены были направлять авиарейсы на посадку в других аэродромах.

Задержка и отмена авиарейсов, аэропорт Салехарда скрин онлайн-табло аэропорта Салехард

Задержки самолетов и вертолетов в Новом Уренгое скрин онлайн-табло аэропорта Новый Уренгой