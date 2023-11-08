08 ноября 2023

Путин назначил новых судей в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Путин подписал указ о назначении судей суда ХМАО и Арбитражного суда ХМАО Фото:

Президент РФ Владимир Путин объявил о назначении новых судей в Югре. Соответствующий указ он подписал 8 ноября. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить судьями суда Ханты-Мансийского округа-Югры — Блашкову Людмилу Леонидовну, Яковлева Дмитрия Владимировича. Судьями Арбитражного суда Ханты-Мансийского округа-Югры — Триля Сергея Александровича, Ягубцеву Маргариту Евгеньевну», — распорядился Путин в указе. Также в документ внесены данные о назначении судей в других регионах РФ.

Ранее URA.RU сообщало о том, что президент России Владимир Путин назначил новых судей в ХМАО. Должность заместителя председателя окружного суда заняла Татьяна Погорельцева, а Арбитражного суда — Айгуль Намятова.

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Президент РФ Владимир Путин объявил о назначении новых судей в Югре. Соответствующий указ он подписал 8 ноября. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Назначить судьями суда Ханты-Мансийского округа-Югры — Блашкову Людмилу Леонидовну, Яковлева Дмитрия Владимировича. Судьями Арбитражного суда Ханты-Мансийского округа-Югры — Триля Сергея Александровича, Ягубцеву Маргариту Евгеньевну», — распорядился Путин в указе. Также в документ внесены данные о назначении судей в других регионах РФ. Ранее URA.RU сообщало о том, что президент России Владимир Путин назначил новых судей в ХМАО. Должность заместителя председателя окружного суда заняла Татьяна Погорельцева, а Арбитражного суда — Айгуль Намятова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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