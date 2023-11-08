Президент РФ Владимир Путин объявил о назначении новых судей в Югре. Соответствующий указ он подписал 8 ноября. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить судьями суда Ханты-Мансийского округа-Югры — Блашкову Людмилу Леонидовну, Яковлева Дмитрия Владимировича. Судьями Арбитражного суда Ханты-Мансийского округа-Югры — Триля Сергея Александровича, Ягубцеву Маргариту Евгеньевну», — распорядился Путин в указе. Также в документ внесены данные о назначении судей в других регионах РФ.
Ранее URA.RU сообщало о том, что президент России Владимир Путин назначил новых судей в ХМАО. Должность заместителя председателя окружного суда заняла Татьяна Погорельцева, а Арбитражного суда — Айгуль Намятова.
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