Путин назначил новых заместителей председателей судов в ХМАО

В ХМАО назначены новые заместители председателей судов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Президент России Владимир Путин назначил новых судей в ХМАО. Должность заместителя председателя окружного суда заняла Татьяна Погорельцева, а Арбитражного суда — Айгуль Намятова. Указ подписан 27 сентября.

«Назначить…заместителем председателя суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Погорельцеву Татьяну Владимировну. <…> Назначить заместителем председателя Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Намятову Айгуль Раисовну», — гласит документ.

Погорельцева возглавляла городской суд Нижневартовска с 2012 года. Намятова работает в Арбитражном суде с 2005 года, а перед этим была мировым судьей в Нягани.

Срок полномочий, на который назначены судьи, составляет шесть лет. Также в указ внесены данные о назначении судей в других регионах РФ.

Ранее URA.RU писало о новой судье окружного суда ХМАО. Ей стала Наталья Галкина.