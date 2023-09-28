Путин назначил новых заместителей председателей судов в ХМАО

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Судебное заседание по уголовному делу коммерческого директор ООО «Мультипласт» Михаила Третьякова. Курган, оглашение приговора, приговор, судебное заседание, судья, судебный процесс
В ХМАО назначены новые заместители председателей судов Фото:

Президент России Владимир Путин назначил новых судей в ХМАО. Должность заместителя председателя окружного суда заняла Татьяна Погорельцева, а Арбитражного суда — Айгуль Намятова. Указ подписан 27 сентября.

«Назначить…заместителем председателя суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Погорельцеву Татьяну Владимировну. <…> Назначить заместителем председателя Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Намятову Айгуль Раисовну», — гласит документ.

Погорельцева возглавляла городской суд Нижневартовска с 2012 года. Намятова работает в Арбитражном суде с 2005 года, а перед этим была мировым судьей в Нягани.

Срок полномочий, на который назначены судьи, составляет шесть лет. Также в указ внесены данные о назначении судей в других регионах РФ.

Ранее URA.RU писало о новой судье окружного суда ХМАО. Ей стала Наталья Галкина.

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Президент России Владимир Путин назначил новых судей в ХМАО. Должность заместителя председателя окружного суда заняла Татьяна Погорельцева, а Арбитражного суда — Айгуль Намятова. Указ подписан 27 сентября. «Назначить…заместителем председателя суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Погорельцеву Татьяну Владимировну. <…> Назначить заместителем председателя Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Намятову Айгуль Раисовну», — гласит документ. Погорельцева возглавляла городской суд Нижневартовска с 2012 года. Намятова работает в Арбитражном суде с 2005 года, а перед этим была мировым судьей в Нягани. Срок полномочий, на который назначены судьи, составляет шесть лет. Также в указ внесены данные о назначении судей в других регионах РФ. Ранее URA.RU писало о новой судье окружного суда ХМАО. Ей стала Наталья Галкина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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