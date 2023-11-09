Baza: хакеры взломали три российских банка

09 ноября 2023 в 12:01 Размер текста - 17 +

Хакеры взломали три российских банка и объявили о заморозке вкладов клиентов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Три российских банка БЖФ Банк, ВБРР и Фора-Банк сообщили о том, что их взломали хакеры. Неизвестные сообщили о заморозке вкладов клиентов, сообщает telegram-канал Baza. Ранее издание сообщало, что банки сами приостановили операции по счетам. «Информация о приостановках выплат вкладов в трех банках может оказаться взломом. На двух сайтах уже удалили новость о заморозке выплат — официальные страницы банков, судя по всему, взломали неизвестные хакеры», — сообщает Baza. В БЖФ-Банке подтвердили, что сайт был взломан. С сайта банка ВБРР на данный момент новость о заморозке счетов удалена. Ранее на сайтах банков появилось заявление, что счета клиентов, превышающие 1 миллион 400 тысяч рублей, будут переведены в облигации госзайма. А выплаты по меньшим суммам на счетах будут приостановлены до момента отмены мер заморозки.

Три российских банка БЖФ Банк, ВБРР и Фора-Банк сообщили о том, что их взломали хакеры. Неизвестные сообщили о заморозке вкладов клиентов, сообщает telegram-канал Baza. Ранее издание сообщало, что банки сами приостановили операции по счетам. «Информация о приостановках выплат вкладов в трех банках может оказаться взломом. На двух сайтах уже удалили новость о заморозке выплат — официальные страницы банков, судя по всему, взломали неизвестные хакеры», — сообщает Baza. В БЖФ-Банке подтвердили, что сайт был взломан. С сайта банка ВБРР на данный момент новость о заморозке счетов удалена. Ранее на сайтах банков появилось заявление, что счета клиентов, превышающие 1 миллион 400 тысяч рублей, будут переведены в облигации госзайма. А выплаты по меньшим суммам на счетах будут приостановлены до момента отмены мер заморозки.