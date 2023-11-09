Baza: хакеры взломали три российских банка

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Хакеры взломали три российских банка и объявили о заморозке вкладов клиентов Фото:

Три российских банка БЖФ Банк, ВБРР и Фора-Банк сообщили о том, что их взломали хакеры. Неизвестные сообщили о заморозке вкладов клиентов, сообщает telegram-канал Baza. Ранее издание сообщало, что банки сами приостановили операции по счетам.

«Информация о приостановках выплат вкладов в трех банках может оказаться взломом. На двух сайтах уже удалили новость о заморозке выплат — официальные страницы банков, судя по всему, взломали неизвестные хакеры», — сообщает Baza. В БЖФ-Банке подтвердили, что сайт был взломан. С сайта банка ВБРР на данный момент новость о заморозке счетов удалена.

Ранее на сайтах банков появилось заявление, что счета клиентов, превышающие 1 миллион 400 тысяч рублей, будут переведены в облигации госзайма. А выплаты по меньшим суммам на счетах будут приостановлены до момента отмены мер заморозки.

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Три российских банка БЖФ Банк, ВБРР и Фора-Банк сообщили о том, что их взломали хакеры. Неизвестные сообщили о заморозке вкладов клиентов, сообщает telegram-канал Baza. Ранее издание сообщало, что банки сами приостановили операции по счетам. «Информация о приостановках выплат вкладов в трех банках может оказаться взломом. На двух сайтах уже удалили новость о заморозке выплат — официальные страницы банков, судя по всему, взломали неизвестные хакеры», — сообщает Baza. В БЖФ-Банке подтвердили, что сайт был взломан. С сайта банка ВБРР на данный момент новость о заморозке счетов удалена. Ранее на сайтах банков появилось заявление, что счета клиентов, превышающие 1 миллион 400 тысяч рублей, будут переведены в облигации госзайма. А выплаты по меньшим суммам на счетах будут приостановлены до момента отмены мер заморозки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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