Криминальный авторитет Раджик Нижневартовский утратил влияние в ХМАО

09 ноября 2023 в 16:43 Размер текста - 17 +

Последний раз Михралиев вышел из тюрьмы на свободу в 2020 году Фото: CC BY 2.0, Theo Paul, Flickr Криминальный авторитет Ражидин Михралиев (Раджик Нижневартовский), трижды судимый за наркотики и разбойное нападение, потерял влияние в ХМАО. Об этом URA.RU сообщил инсайдер, близкий к силовым структурам. «Раджик год назад имел все шансы стать смотрящим за округом, теперь потерял влияние в ХМАО. Если раньше он пользовался поддержкой местных авторитетов, то сейчас они предпочитают не вставать на его сторону. Это произошло после того, как его раскороновали из воров в законе», — сообщил источник. Другой собеседник агентства, близкий к криминальным структурам, считает, что история еще не завершена. «Вопрос с раскоронованием Раджика еще не решен. Сам он не отказывается от диалога с авторитетами из Югры. Но посещать регион не собирается, опасаясь внимания силовиков. Постоянно ездить в Москву на консультации с Михралиевым не хотят местные. А дистанционно, серьезно крупные дела не обсуждаются», — поделился инсайдер. Ранее URA.RU сообщало, что последний раз Михралиев вышел из тюрьмы на свободу в 2020 году. После чего он включился в борьбу за позицию «смотрящего» за ХМАО после смерти вора в законе Владимира Зятькова.

Криминальный авторитет Ражидин Михралиев (Раджик Нижневартовский), трижды судимый за наркотики и разбойное нападение, потерял влияние в ХМАО. Об этом URA.RU сообщил инсайдер, близкий к силовым структурам. «Раджик год назад имел все шансы стать смотрящим за округом, теперь потерял влияние в ХМАО. Если раньше он пользовался поддержкой местных авторитетов, то сейчас они предпочитают не вставать на его сторону. Это произошло после того, как его раскороновали из воров в законе», — сообщил источник. Другой собеседник агентства, близкий к криминальным структурам, считает, что история еще не завершена. «Вопрос с раскоронованием Раджика еще не решен. Сам он не отказывается от диалога с авторитетами из Югры. Но посещать регион не собирается, опасаясь внимания силовиков. Постоянно ездить в Москву на консультации с Михралиевым не хотят местные. А дистанционно, серьезно крупные дела не обсуждаются», — поделился инсайдер. Ранее URA.RU сообщало, что последний раз Михралиев вышел из тюрьмы на свободу в 2020 году. После чего он включился в борьбу за позицию «смотрящего» за ХМАО после смерти вора в законе Владимира Зятькова.