«Уральские авиалинии» проверят после скандала с девочкой в аэропорту Сочи

09 ноября 2023 в 13:45 Размер текста - 17 +

Прокуратура проверит на законность действия сотрудников авиакомпании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловская транспортная прокуратура проверит действия сотрудников авиакомпании «Уральские авиалинии» в отношении 13-летней девочки, которую грозились не пустить на рейс. Об этом сообщает официальный telegram-канал ведомства. «В ходе мониторинга СМИ выявлена публикация о нарушении ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» прав несовершеннолетнего пассажира, выразившихся в запрете провоза в салоне воздушного судна ручной клади в связи с превышением установленных перевозчиком габаритов. Прокуратурой организованы надзорные мероприятия. По итогам будет дана оценка законности действий перевозчика», — говорится в сообщении ведомства. Ранее URA.RU сообщало о том, что работники «Уральских авиалиний» не пустили на рейс Сочи — Санкт-Петербург 13-летнюю девочку. Причиной отказа в пропуске ребенка стала ручная кладь, которая, по мнению сотрудников авиакомпании, не подошла по габаритам. Девочка летела домой после соревнований.

Свердловская транспортная прокуратура проверит действия сотрудников авиакомпании «Уральские авиалинии» в отношении 13-летней девочки, которую грозились не пустить на рейс. Об этом сообщает официальный telegram-канал ведомства. «В ходе мониторинга СМИ выявлена публикация о нарушении ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» прав несовершеннолетнего пассажира, выразившихся в запрете провоза в салоне воздушного судна ручной клади в связи с превышением установленных перевозчиком габаритов. Прокуратурой организованы надзорные мероприятия. По итогам будет дана оценка законности действий перевозчика», — говорится в сообщении ведомства. Ранее URA.RU сообщало о том, что работники «Уральских авиалиний» не пустили на рейс Сочи — Санкт-Петербург 13-летнюю девочку. Причиной отказа в пропуске ребенка стала ручная кладь, которая, по мнению сотрудников авиакомпании, не подошла по габаритам. Девочка летела домой после соревнований.