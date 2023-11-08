08 ноября 2023

«Уральские авиалинии» проверят после скандала с девочкой в аэропорту Сочи

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг "Утренний разлет" в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, уральские авиалинии, ural airlines
Прокуратура проверит на законность действия сотрудников авиакомпании Фото:

Свердловская транспортная прокуратура проверит действия сотрудников авиакомпании «Уральские авиалинии» в отношении 13-летней девочки, которую грозились не пустить на рейс. Об этом сообщает официальный telegram-канал ведомства.

«В ходе мониторинга СМИ выявлена публикация о нарушении ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» прав несовершеннолетнего пассажира, выразившихся в запрете провоза в салоне воздушного судна ручной клади в связи с превышением установленных перевозчиком габаритов. Прокуратурой организованы надзорные мероприятия. По итогам будет дана оценка законности действий перевозчика», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее URA.RU сообщало о том, что работники «Уральских авиалиний» не пустили на рейс Сочи — Санкт-Петербург 13-летнюю девочку. Причиной отказа в пропуске ребенка стала ручная кладь, которая, по мнению сотрудников авиакомпании, не подошла по габаритам. Девочка летела домой после соревнований.

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Свердловская транспортная прокуратура проверит действия сотрудников авиакомпании «Уральские авиалинии» в отношении 13-летней девочки, которую грозились не пустить на рейс. Об этом сообщает официальный telegram-канал ведомства. «В ходе мониторинга СМИ выявлена публикация о нарушении ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» прав несовершеннолетнего пассажира, выразившихся в запрете провоза в салоне воздушного судна ручной клади в связи с превышением установленных перевозчиком габаритов. Прокуратурой организованы надзорные мероприятия. По итогам будет дана оценка законности действий перевозчика», — говорится в сообщении ведомства. Ранее URA.RU сообщало о том, что работники «Уральских авиалиний» не пустили на рейс Сочи — Санкт-Петербург 13-летнюю девочку. Причиной отказа в пропуске ребенка стала ручная кладь, которая, по мнению сотрудников авиакомпании, не подошла по габаритам. Девочка летела домой после соревнований.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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