Сотрудники авиакомпании не пустили на рейс девочку-подростка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники «Уральских авиалиний» не пустили на рейс Сочи — Санкт-Петербург 13-летнюю девочку из-за не прошедшей по габаритам ручной клади. Девочка летела домой с творческим коллективом после соревнований по танцам.

«13-летняя девочка возвращалась в Питер из Сочи с соревнований по современным танцам вместе со своим коллективом. Во время прохождения контроля в аэропорту ее попросили вложить ручную кладь в клетку для проверки габаритов. Контролеры отказались пропускать вещи. Дочь начала плакать. Коллеги-танцоры распихали, что было, по своим сумкам, а один чемодан пришлось оставить в Сочи», — пишет телеграм-канал «Mash на Мойке», ссылаясь на отца девочки.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу «Уральских авиалиний». На звонок корреспондента агентства никто не ответил.

URA.RU сообщало о том, что пассажиры авиакомпании «Уральские авиалинии» объединились против сотрудника компании, который два года снимает людей с рейсов в аэропорту Домодедово (Москва). По словам пассажиров, один раз он снял человека с новогоднего рейса из-за «плохого тона».