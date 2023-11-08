08 ноября 2023

Сотрудники «Уральских авиалиний» довели 13-летнюю девочку до слез. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Презентация самолёта "Airbus A320neo". Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, ural airlines
Сотрудники авиакомпании не пустили на рейс девочку-подростка Фото:

Сотрудники «Уральских авиалиний» не пустили на рейс Сочи — Санкт-Петербург 13-летнюю девочку из-за не прошедшей по габаритам ручной клади. Девочка летела домой с творческим коллективом после соревнований по танцам.

«13-летняя девочка возвращалась в Питер из Сочи с соревнований по современным танцам вместе со своим коллективом. Во время прохождения контроля в аэропорту ее попросили вложить ручную кладь в клетку для проверки габаритов. Контролеры отказались пропускать вещи. Дочь начала плакать. Коллеги-танцоры распихали, что было, по своим сумкам, а один чемодан пришлось оставить в Сочи», — пишет телеграм-канал «Mash на Мойке», ссылаясь на отца девочки.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу «Уральских авиалиний». На звонок корреспондента агентства никто не ответил.

URA.RU сообщало о том, что пассажиры авиакомпании «Уральские авиалинии» объединились против сотрудника компании, который два года снимает людей с рейсов в аэропорту Домодедово (Москва). По словам пассажиров, один раз он снял человека с новогоднего рейса из-за «плохого тона».

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники «Уральских авиалиний» не пустили на рейс Сочи — Санкт-Петербург 13-летнюю девочку из-за не прошедшей по габаритам ручной клади. Девочка летела домой с творческим коллективом после соревнований по танцам. «13-летняя девочка возвращалась в Питер из Сочи с соревнований по современным танцам вместе со своим коллективом. Во время прохождения контроля в аэропорту ее попросили вложить ручную кладь в клетку для проверки габаритов. Контролеры отказались пропускать вещи. Дочь начала плакать. Коллеги-танцоры распихали, что было, по своим сумкам, а один чемодан пришлось оставить в Сочи», — пишет телеграм-канал «Mash на Мойке», ссылаясь на отца девочки. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу «Уральских авиалиний». На звонок корреспондента агентства никто не ответил. URA.RU сообщало о том, что пассажиры авиакомпании «Уральские авиалинии» объединились против сотрудника компании, который два года снимает людей с рейсов в аэропорту Домодедово (Москва). По словам пассажиров, один раз он снял человека с новогоднего рейса из-за «плохого тона».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...