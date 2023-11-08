Губернатор ЯНАО Артюхов наградил отличившихся полицейских

В Салехарде (ЯНАО) накануне Дня работника органов внутренних дел (отмечается в России 10 ноября) прошла торжественная церемония награждения сотрудников. Окружные награды отличившимся полицейским вручил губернатор округа Дмитрий Артюхов в здании Культурно-делового центра.
«Распоряжением губернатора ЯНАО за безупречную службу и высокий профессионализм, проявленный при исполнении служебных обязанностей, медалью „За доблестную службу“ награжден замначальника ОМВД по Салехарду Андрей Печенкин, замначальника ОМВД по Надымскому району Кристина Лунгрен, а также Наталья Бобин и Федор Гущин», — сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.
Почетной грамотой губернатора ЯНАО награждена Ольга Костюхина, еще десять сотрудников получили благодарности главы региона. Среди них участковые, следователи, оперуполномоченные, сотрудники УГИБДД и линейного отдела транспортной полиции.
Ранее URA.RU рассказало, что Артюхов наградил участников специальной военной операции. Военнослужащие-добровольцы получили медали «За храбрость», учрежденные в 2023 году.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.