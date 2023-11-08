08 ноября 2023

Губернатор ЯНАО Артюхов наградил отличившихся полицейских

Дмитрий Артюхов вручил региональные награды ЯНАО сотрудникам полиции
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов наградил сотрудников УМВД окружными наградами (фото из архива) Фото:

В Салехарде (ЯНАО) накануне Дня работника органов внутренних дел (отмечается в России 10 ноября) прошла торжественная церемония награждения сотрудников. Окружные награды отличившимся полицейским вручил губернатор округа Дмитрий Артюхов в здании Культурно-делового центра.

«Распоряжением губернатора ЯНАО за безупречную службу и высокий профессионализм, проявленный при исполнении служебных обязанностей, медалью „За доблестную службу“ награжден замначальника ОМВД по Салехарду Андрей Печенкин, замначальника ОМВД по Надымскому району Кристина Лунгрен, а также Наталья Бобин и Федор Гущин», — сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.

Почетной грамотой губернатора ЯНАО награждена Ольга Костюхина, еще десять сотрудников получили благодарности главы региона. Среди них участковые, следователи, оперуполномоченные, сотрудники УГИБДД и линейного отдела транспортной полиции.

Ранее URA.RU рассказало, что Артюхов наградил участников специальной военной операции. Военнослужащие-добровольцы получили медали «За храбрость», учрежденные в 2023 году.

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В Салехарде (ЯНАО) накануне Дня работника органов внутренних дел (отмечается в России 10 ноября) прошла торжественная церемония награждения сотрудников. Окружные награды отличившимся полицейским вручил губернатор округа Дмитрий Артюхов в здании Культурно-делового центра. «Распоряжением губернатора ЯНАО за безупречную службу и высокий профессионализм, проявленный при исполнении служебных обязанностей, медалью „За доблестную службу“ награжден замначальника ОМВД по Салехарду Андрей Печенкин, замначальника ОМВД по Надымскому району Кристина Лунгрен, а также Наталья Бобин и Федор Гущин», — сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО. Почетной грамотой губернатора ЯНАО награждена Ольга Костюхина, еще десять сотрудников получили благодарности главы региона. Среди них участковые, следователи, оперуполномоченные, сотрудники УГИБДД и линейного отдела транспортной полиции. Ранее URA.RU рассказало, что Артюхов наградил участников специальной военной операции. Военнослужащие-добровольцы получили медали «За храбрость», учрежденные в 2023 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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