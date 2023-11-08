Губернатор ЯНАО Артюхов наградил отличившихся полицейских

Дмитрий Артюхов вручил региональные награды ЯНАО сотрудникам полиции

Дмитрий Артюхов наградил сотрудников УМВД окружными наградами (фото из архива) Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

В Салехарде (ЯНАО) накануне Дня работника органов внутренних дел (отмечается в России 10 ноября) прошла торжественная церемония награждения сотрудников. Окружные награды отличившимся полицейским вручил губернатор округа Дмитрий Артюхов в здании Культурно-делового центра.

«Распоряжением губернатора ЯНАО за безупречную службу и высокий профессионализм, проявленный при исполнении служебных обязанностей, медалью „За доблестную службу“ награжден замначальника ОМВД по Салехарду Андрей Печенкин, замначальника ОМВД по Надымскому району Кристина Лунгрен, а также Наталья Бобин и Федор Гущин», — сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.

Почетной грамотой губернатора ЯНАО награждена Ольга Костюхина, еще десять сотрудников получили благодарности главы региона. Среди них участковые, следователи, оперуполномоченные, сотрудники УГИБДД и линейного отдела транспортной полиции.

Ранее URA.RU рассказало, что Артюхов наградил участников специальной военной операции. Военнослужащие-добровольцы получили медали «За храбрость», учрежденные в 2023 году.