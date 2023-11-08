Бастрыкин затребовал третий доклад по делу о невыносимых условиях жизни пермяков

09 ноября 2023 в 14:06 Размер текста - 17 +

Председатель СКР заслушает доклад руководителя СУ СК по Пермскому краю Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал очередной доклад по уголовному делу из-за того, что жители поселка Углеуральского вынуждены жить в невыносимых условиях. Руководитель пермского управления СКР будет третий раз докладывать главе ведомства о проделанной работе. Информация об этом опубликована в официальном telegram-канале Следственного комитета России. «Александр Бастрыкин затребовал от руководителя СУ СК по Пермскому краю Дениса Головкина очередной доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий, а также о проделанной работе по восстановлению жилищных прав граждан в поселке Углеуральском. Ситуация находится на контроле в центральном аппарате ведомства», — сообщили в Следкоме. Первый доклад Бастрыкин требовал в июле 2023 года. Тогда жители поселка в эфире «Первого канала» пожаловались на то, что вынуждены жить в невыносимых условиях. Позже глава ведомства поручил возбудить уголовное дело из-за нарушения прав жильцов аварийного дома и снова доложить ему о проделанной работе. Сейчас руководитель пермского управления СКР Денис Головкин будет в третий раз докладывать руководству о следственных действиях.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал очередной доклад по уголовному делу из-за того, что жители поселка Углеуральского вынуждены жить в невыносимых условиях. Руководитель пермского управления СКР будет третий раз докладывать главе ведомства о проделанной работе. Информация об этом опубликована в официальном telegram-канале Следственного комитета России. «Александр Бастрыкин затребовал от руководителя СУ СК по Пермскому краю Дениса Головкина очередной доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий, а также о проделанной работе по восстановлению жилищных прав граждан в поселке Углеуральском. Ситуация находится на контроле в центральном аппарате ведомства», — сообщили в Следкоме. Первый доклад Бастрыкин требовал в июле 2023 года. Тогда жители поселка в эфире «Первого канала» пожаловались на то, что вынуждены жить в невыносимых условиях. Позже глава ведомства поручил возбудить уголовное дело из-за нарушения прав жильцов аварийного дома и снова доложить ему о проделанной работе. Сейчас руководитель пермского управления СКР Денис Головкин будет в третий раз докладывать руководству о следственных действиях.