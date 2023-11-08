Бастрыкин затребовал третий доклад по делу о невыносимых условиях жизни пермяков

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал очередной доклад по уголовному делу из-за того, что жители поселка Углеуральского вынуждены жить в невыносимых условиях. Руководитель пермского управления СКР будет третий раз докладывать главе ведомства о проделанной работе. Информация об этом опубликована в официальном telegram-канале Следственного комитета России.
«Александр Бастрыкин затребовал от руководителя СУ СК по Пермскому краю Дениса Головкина очередной доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий, а также о проделанной работе по восстановлению жилищных прав граждан в поселке Углеуральском. Ситуация находится на контроле в центральном аппарате ведомства», — сообщили в Следкоме.
Первый доклад Бастрыкин требовал в июле 2023 года. Тогда жители поселка в эфире «Первого канала» пожаловались на то, что вынуждены жить в невыносимых условиях. Позже глава ведомства поручил возбудить уголовное дело из-за нарушения прав жильцов аварийного дома и снова доложить ему о проделанной работе. Сейчас руководитель пермского управления СКР Денис Головкин будет в третий раз докладывать руководству о следственных действиях.
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