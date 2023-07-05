05 июля 2023

Бастрыкин взял на контроль ситуацию с пермяками, которые пожаловались на невыносимые условия жизни

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сток Сайт президента России, бастрыкин александр, stock
Председатель СК РФ затребовал доклад о проверке Фото:

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе и результатах проверки по ситуации с жителями поселка Углеуральский, которые в эфире Первого канала пожаловались на невыносимые условия жизни. Информация об этом размещена в официальном telegram-канале ведомства.

«Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить предварительных и окончательных результатах проверки по ситуации в поселке Углеуральский. Также необходимо доложить о мерах к восстановлению жилищных прав граждан», — говорится в сообщении СУ СК.

Жители поселка Углеуральский выступили на главном канале страны в передаче «Мужское и Женское». Они пожаловались на то, что им приходится жить в разрушающихся домах, где нет отопления и протекает крыша. После выхода передачи в эфир, региональное СУ СК инициировало проверку соблюдения прав местных жителей.

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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе и результатах проверки по ситуации с жителями поселка Углеуральский, которые в эфире Первого канала пожаловались на невыносимые условия жизни. Информация об этом размещена в официальном telegram-канале ведомства. «Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить предварительных и окончательных результатах проверки по ситуации в поселке Углеуральский. Также необходимо доложить о мерах к восстановлению жилищных прав граждан», — говорится в сообщении СУ СК. Жители поселка Углеуральский выступили на главном канале страны в передаче «Мужское и Женское». Они пожаловались на то, что им приходится жить в разрушающихся домах, где нет отопления и протекает крыша. После выхода передачи в эфир, региональное СУ СК инициировало проверку соблюдения прав местных жителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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