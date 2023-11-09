В Челябинске средний чек на зимнюю резину приблизился к 15 тысячам рублей

Самый популярный среди челябинцев вид зимних шин — шипованные Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске в октябре—ноябре 2023 года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, спрос на зимние шипованные шины вырос на 42%. Средний чек покупки нового зимнего комплекта покрышек составил 14,6 тысячи рублей, подержанных шин — 12,5 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе «Авито».

«На данный момент самый популярный среди челябинцев вид зимних шин —— шипованные. На них приходится 79% купленной зимней резины, а их продажи в октябре 2023 года выросли на 42% по сравнению с 2022 годом. Новые шипованные покрышки можно купить за 14,6 тысячи рублей, а бывшие в употреблении — за 12,5 тысячи рублей», — сообщили в пресс-службе.

Нешипованные зимние шины челябинцы в октябре покупали на 45% чаще, чем в 2022 году. Резина без «пробега» стоит на платформе в среднем 18 тысяч рублей, а за комплект, бывший в употреблении, придется отдать 13 тысяч рублей.

Особой популярностью в этом году пользовались производители шин под брендами Nokian Tyres, Yokohama, Bridgestone, Pirelli, и Michelin. В продажах в этом году выросли марки: Tunga (+243%), Pirelli (+123% год к году), Formula (+103%) и Yokohama (+82%).

В Челябинске в октябре 2023 года самым востребованным стал финский производитель Nokian Tyres, несмотря на уход с российского рынка, — дилеры продолжают реализовывать складские запасы. На него пришлось 24% от всех проданных на платформе шин. На втором месте — Yokohama с долей 11%. Третье место заняли шины бренда Pirelli.