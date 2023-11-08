Голый пермяк с ножами напугал горожан и продавцов магазина. Видео

09 ноября 2023 в 14:25 Размер текста - 17 +

Пермяк ножами в руках забежал в магазин и напугал продавца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Голый житель Перми с двумя ножами бегал по улице города и перепугал продавцов магазина, в который неожиданно забежал. Обезвредил хулигана участковый полиции Вадим Акбаев, который проезжал мимо и заметил неадекватного пермяка. Информация об этом размещена на официальном сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «Утром жителей домов по улице Нейвинской напугал мужчина, вооруженный двумя кухонными ножами. Он бегал по двору дома, а после решил укрыться в продуктовом магазине, чем напугал продавцов. В этот момент мимо проезжал участковый полиции Вадим Акбаев, который заметил неадекватного пермяка и последовал за ним в магазин. Полицейский убедил его положить ножи и успокоиться. После этого он скрутил мужчину и удерживал до приезда сотрудников Росгвардии», — рассказали в полиции. Выяснилось, что пермяк нашел чью-то закладку и употребил наркотики. После этого мужчине показалось, что за ним кто-то гонится. Он вооружился ножами и стал убегать от преследователей, так и оказался в магазине. Жители домов по улице Нейвинской обратились к начальнику пермского главка МВД с письмом благодарности. Жители сообщили, что гордятся соседством с таким смелым участковым.

Голый житель Перми с двумя ножами бегал по улице города и перепугал продавцов магазина, в который неожиданно забежал. Обезвредил хулигана участковый полиции Вадим Акбаев, который проезжал мимо и заметил неадекватного пермяка. Информация об этом размещена на официальном сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «Утром жителей домов по улице Нейвинской напугал мужчина, вооруженный двумя кухонными ножами. Он бегал по двору дома, а после решил укрыться в продуктовом магазине, чем напугал продавцов. В этот момент мимо проезжал участковый полиции Вадим Акбаев, который заметил неадекватного пермяка и последовал за ним в магазин. Полицейский убедил его положить ножи и успокоиться. После этого он скрутил мужчину и удерживал до приезда сотрудников Росгвардии», — рассказали в полиции. Выяснилось, что пермяк нашел чью-то закладку и употребил наркотики. После этого мужчине показалось, что за ним кто-то гонится. Он вооружился ножами и стал убегать от преследователей, так и оказался в магазине. Жители домов по улице Нейвинской обратились к начальнику пермского главка МВД с письмом благодарности. Жители сообщили, что гордятся соседством с таким смелым участковым.